Nach Bruch mit Frankreichs Rechten und SS-Äußerung Maximilian Krah könnte seinen Posten im AfD-Bundesvorstand verlieren

Die Parteiführung der AfD um Tino Chrupalla und Alice Weidel soll eine außerplanmäßige Telefonkonferenz des Bundesvorstands der Partei mit dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, für Mittwochmorgen um neun Uhr angesetzt haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

In dem Gespräch soll Krah nach Informationen der „Bild“ aufgefordert werden, seinen Posten im Bundesvorstand abzugeben. Noch sei aber nicht klar, ob Krah von sich aus zurücktreten werde. „Bisher hat er sich noch immer irgendwie aus allem rausgewunden. Diesmal aber hat er wohl überzogen“, habe ein AfD-Bundestagsabgeordneter der „Bild“ berichtet.

Dem Ärger geht ein Interview zugrunde, welches Krah am vergangenen Wochenende der italienischen Zeitung „La Repubblica“ gegeben hat. Darin äußert er sich zur SS und behauptet, dass nicht jeder SS-Mann ein Verbrecher gewesen sei.

Von Frankreichs Rechtspopulisten wurden die Aussagen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden und zum Anlass genommen, die Zusammenarbeit der AfD im Europaparlament aufzukündigen.

Der Chef der Partei Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung, RN) und Spitzenkandidat für die Europawahl, Jordan Bardella, habe „die Entscheidung getroffen“, nicht mehr mit der AfD im Parlament „zu sitzen“, sagte Wahlkampfleiter Alexandre Loubet am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Schon nach dem Potsdamer Geheimtreffen zur „Remigration“ wurden Brüche zwischen Marine Le Pens RN und der AfD deutlich. Le Pen distanzierte sich deutlich und drohte mit einem Ende der Zusammenarbeit.

Bisher gehören AfD wie Rassemblement National der Fraktion Identität und Demokratie (ID) im Europaparlament an.

Der Bruch mit der AfD und das Einberufen des Krisengesprächs mit den Parteichefs kommt gut zwei Wochen vor den Europawahlen, in Deutschland findet die Abstimmung am 9. Juni statt. Meinungsforscher rechnen mit einem Rechtsruck, da in Frankreich, Italien und Österreich ultrarechte Parteien vorn liegen.

Auch der AfD wurden zunächst deutliche Gewinne bei der Europwahl prognostiziert. Zuletzt gingen die Zustimmungswerte aber wieder herunter. Als Gründe werden die Massendemonstrationen gegen Rechts nach dem Potsdamer Geheimtreffen genannt.

Gegen AfD-Spitzenmann Krah und den Listenzweiten Petr Bystron gibt es zudem Ermittlungen wegen mutmaßlicher Geldannahme aus Russland. Beide bestreiten die Vorwürfe. (Tsp)