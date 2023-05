Finanzierungsfragen im Mittelpunkt Bund und Länder unterbrechen Flüchtlingsgipfel vorübergehend

Beim ihrem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt haben die Ministerpräsidenten und die Vertreter der Bundesregierung ihre gemeinsamen Beratungen am späten Nachmittag unterbrochen.

Die Ministerpräsidenten haben sich vorübergehend ins „Kaminformat“ zurückgezogen. Dies erfuhr der Tagesspiegel am Mittwochabend aus Länderkreisen. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, weil sich jede Seite über neue Sachstände austauschen und ihre Reaktion darauf verständigen muss. Nichtdestotrotz verlaufen die Gespräche zäh.

Dabei waren die Regierungschefs und -chefinnen der Länder mit großer Einigkeit in die Beratungen über die Folgen der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern gegangen. Länder und Kommunen fordern eine stärkere und dauerhafte Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration der Schutzsuchenden.

Einen kleinen Punktsieg konnten die Länder schon am Morgenvermelden. Eine Annäherung in der Sache gibt es da längst noch nicht, aber zumindest beim Prozedere: Die Ministerpräsidentenrunde mit Kanzler Olaf Scholz wird am Nachmittag gleich zu Beginn die umstrittenen Finanzfragen behandeln.

In der neuen Beschlussvorlage, die aus einer Vorbesprechung der Staatskanzleichefs mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt am Vorabend hervorging, ist der Tagesordnungspunkt Flüchtlingskosten vom letzten auf den ersten Platz gewandert. Was allerdings auch damit zu tun haben könnte, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner die Runde schon am späten Naschmittag verlassen musste – er fliegt nach Asien. Und ohne den Hüter der Bundesfinanzen ging es nicht.

Die Länder sahen in dem Treffen die Fortführung der Bund-Länder-Runde vom vorigen November, als die Ministerpräsidenten nur erreichten, dass der Bund pauschal 2,75 Milliarden Euro zusätzlich für Flüchtlingskosten im Jahr 2023 locker machte.

Dafür drückten die unzufriedenen Länderchefs den Passus durch, dass über „die weitere Entwicklung“ an Ostern gesprochen werde. Dass Ostern in Scholz‘ Zeitrechnung dieses Jahr auf den 10. Mai fiel, wurde in den Ländern als Hinhaltetaktik gewertet.

Knauseriger Bund

Und auch jetzt gaben sich Scholz und Lindner vor dem Treffen knausrig. Die Ampelregierung hat größte Mühe bei der Aufstellung eines gedeckten Haushalts für 2024, das Jahr, auf das die Länder mit ihrer Forderung zielten, wieder (wie vor 2021) in ein atmendes System bei der Flüchtlingsfinanzierung einzusteigen.

Will heißen: Die Bundesmittel fließen dann nicht als fixe Gesamtpauschale, sondern sind abhängig von den tatsächlichen Flüchtlingszahlen. zu bekommen. Und weil diese derzeit wieder steigen, muss der Bund mit Mehrkosten kalkulieren.

Deswegen blieben Kanzler und Finanzminister hart bis in den Mittwoch hinein. Die Ministerpräsidentenkonferenz stand so am Mittag vor der Frage, ob sie ebenfalls stur bleibt (dazu neigten die Unions-Regierungschefs) oder ob sie sich bewegen (eine Linie der SPD-Länder). So ist es Ansichtssache, ob sie vor dem Gespräch im Kanzleramt einknickten oder auf den Bund zugingen.

Pauschale Aufstockung

Jedenfalls einigten sie sich darauf, eine Aufstockung der Jahrespauschale für 2023 um eine Milliarde Euro zu akzeptieren. Das wäre etwas weniger als das Ziel, dem Bund insgesamt Zugeständnisse sei im Umfang von 2,5 Milliarden Euro abzuknöpfen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte vor dem Gespräch mit der Bundesregierung, dass es den Ländern ja vor allem darum gehe, mehr Unterstützung für die Kommunen zu bekommen, die das größte Problem mit den wieder höheren Flüchtlingszahlen haben. Der Subtext: Wird der Bund es wirklich wagen, ausgerechnet die stets als klamm auftretenden Städte, Gemeinden und Kreise im Stich zu lassen?

Wiedersehen im November

Die Milliarde, so die Vereinbarung nach Informationen des Tagesspiegels, solle der zusätzlichen Entlastung der Kommunen und der Digitalisierung der Ausländerbehörden dienen (letzterer Punkt war auch dem Bund und da vor allem der FDP wichtig).

Aber vom atmenden System wollten die Ministerpräsidenten nicht lassen. In das Gespräch gingen sie daher mit der Forderung, dass spätestens im kommenden November eine neue Bund-Länder-Runde zusammenkommen müsse, um über die konkrete Umsetzung eines Systems „abschließend zu beraten“, das die Bundesfinanzierung wieder an die tatsächlichen Flüchtlingszahlen bindet.

Neben einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale nach dem Asylbewerberleistungsgesetz soll zu dem neuen System auch die volle Übernahme der Kosten für Unterkunft der Flüchtlinge durch den Bund stehen, von denen bisher die Kommunen noch ein Viertel übernehmen müssen.

Was die Runde am Abend - nach einer möglichen Einigung zu den Finanzen - zu den weiteren asyl- und flüchtlingspolitischen Punkten beschließt, war am späten Nachmittag nicht absehbar. Aber der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) meinte: „Für ein gutes Ergebnis bleiben wir auch ein Stündchen länger.“

Wobei die nicht-finanziellen Punkte weniger ein Problem zwischen Bund und Ländern darstellen als zwischen den Ampel-Parteien. In den linken Flügeln von SPD und Grünen gibt es massive Kritik an den Absichten. Die Bundesregierung fordere „auf EU-Ebene die massivste Einschränkung des Asylrechts seit 1993“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Arbeitsgemeinschaften Migration und Flucht von SPD und Grünen.

Die aktuell diskutierte Asylverfahrens-Verordnung sehe „Grenzverfahren unter haftähnlichen Bedingungen vor“. Dabei gehe es „nicht um rechtsstaatliche Asylverfahren, sondern um möglichst schnelle Abschiebungen“.