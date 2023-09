Bundesweite Bildungsdemo am 23. September Die vier Forderungen von „Schule muss anders“

Zu einem bundesweiten Protesttag am 23. September unter dem Motto „Bildungswende jetzt!“ hat die Berliner Bildungsinitiative „Bildung muss anders“ aufgerufen. Sie wird unterstützt von Fridays For Future. Im Mittelpunkt des Protests stehen vier Forderungen – darunter ein 100-Milliarden-Sondervermögen.

Unterstrichen wird die Forderung mit dem Hinweis auf bundesweit 50.000 Jugendliche ohne Schulabschluss und die mangelnde Frühförderung durch fehlende Kitaplätze.

Wie unterfinanziert die deutschen Schulen sind, hatte gerade erst wieder eine Studie des Kinderhilfswerks Unicef beanstandet. Demnach liegt Deutschland bei den Ausgaben für Grundschulen knapp vor Rumänien, was die Relation zum Bruttoinlandsprodukt anbelangt.

Die Forderungen auf einen Blick Schule und Kita sollen inklusiv und „zukunftsfähig“ werden. Dazu gehört, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) „wirkungsvoll“ als verbindlicher Lerninhalt verankert werden soll. Eine Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher Ein Sondervermögen „Bildung“ in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro für die notwendigen Investitionen in Kita und Schule sowie insgesamt mehr Ausgaben für Bildung und Forschung Ein „echter Bildungsgipfel auf Augenhöhe“ vom Bundeskanzler in Absprache mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder, an dem auch die Zivilgesellschaft und Bildungspraxis eingebunden werden.

Die Initiative fordert einen Bildungsgipfel, zu dem auch Zivilgesellschaft und Bildungspraktiker eingeladen sind. Zudem müsse es eine Ausbildungsoffensive für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte geben. Außerdem müssten die Schulen inklusiver werden. Kopf der Initiative ist der ehemalige Lehrer Philipp Dehne, der über „Teach First“ im Jahr 2012 den Weg in die Berliner Schule fand.

Vor zehn Jahren hatte Philipp Dehne als so genannter Fellow bei der Initiative Teach First angefangen und wurde an einer Kreuzberger Schule eingesetzt. © Thilo Rückeis

Dehne ist Sprecher für Bildung der Linksfraktion in der BVV Neukölln und hat nach eigenen Angaben als „Organizer für verschiedene Gewerkschaften gearbeitet.“

Von „Schule in Not“ zu „Schule muss anders“

„Schule muss anders“ wiederum wurde mitinitiiert von „Schule in Not“. Dieses Bündnis ging – ebenfalls mit Philipp Dehne als Kopf – seit 2019 mit der Forderung nach der Rekommunalisierung der Schulreinigung an die Öffentlichkeit und bekam viel Unterstützung in den Bezirksverordnetenversammlungen und zwischenzeitlich auch von Franziska Giffey (SPD), als sie sich 2021 im Wahlkampf befand.

Allerdings hatte die damals noch SPD-geführte Bildungsverwaltung 2022 in einem Bericht an den Hauptausschuss nach einer entsprechenden „Prüfung“ hohe Mehrkosten prognostiziert. So hieß es in dem Bericht, dass „eine deutliche Kostensteigerung bei einer Rekommunalisierung von bis zu 260 Prozent über die bisherigen Kosten“ zu erwarten sei. Aktuell bremst die Finanznot der Bezirke die Pläne, die Sauberkeit zumindest durch eine höhere Frequenz bei der Schulreinigung zu verbessern.