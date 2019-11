5G-Kompromiss und Sorge vor Chinas Einfluss

In der CDU mehren sich die kritischen Stimmen gegen die Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am 5G-Ausbau. Tagesspiegel-Reporter Georg Ismar hat die Diskussion auf dem Parteitag verfolgt:

„Das ist eine harte Nuss für Kanzlerin Angela Merkel. Weil die Stimmung in Sachen einer Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am 5G-Digitalnetz der Zukunft, immer kritischer wurde, stellte sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer quasi an die Spitze der Bewegung. Nun soll das Parlament bei der Vergabe mit entscheiden und Unternehmen nicht zum Zuge kommen, die unter Einfluss eines fremdem Staates stehen - das bei Huawei nachzuweisen, dürfte aber schwer werden bei einer Ausschreibung. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen betonte, solche Unternehmen müssten mit dem chinesischen Geheimdienst und der Kommunistischen Partei Chinas kooperieren.