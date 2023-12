Das letzte Tabu der Ampel An die Rente traut sich niemand ran

Selbst die Weihnachtsfeier mit seinen Mitarbeitern im Bundeskanzleramt muss für Olaf Scholz in diesem Jahr ausfallen. Denn Zeit für Festlichkeiten ist angesichts des milliardenschweren Haushaltslochs für 2024 nicht, und so verhandelte der SPD-Bundeskanzler am Mittwoch mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weiter, statt wie im vergangenen Jahr den Weihnachtsstollen anzuschneiden.

Über die Inhalte der Spitzenrunde dringt seit Tagen so gut wie nichts an die Öffentlichkeit. Doch es hakt. Anders als von der SPD gefordert konnte sich das Kabinett am Mittwoch nicht mit einem neuen Haushaltsplan beschäftigen. Stattdessen steht weiter jeder Posten auf dem Prüfstand: Sozialleistungen, Subventionen, Entwicklungsgelder – nur ein Tabu scheint es für die Ampel zu geben: die Renten.

Dabei machen sie einen Großteil des Bundeshaushalts aus. Fast ein Viertel des 476-Milliarden-Euro-Haushalts von 2023 war für die Rentenversicherung vorgesehen. Ein Großteil davon ist fest verbucht und kann von der Ampel praktisch nicht angetastet werden. Da die Rentenentwicklung zudem an die Lohnentwicklung gekoppelt ist, kann auch die geplante Beitragserhöhung von circa 3,5 Prozent im kommenden Sommer kaum gestoppt werden.

Für mich ist klar: Die Rente mit 63 muss weg. Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, sieht Einsparmöglichkeiten bei der Rente.

Doch seit Jahren nimmt die Summe zusätzlicher Rentenausgaben im Haushalt zu – auch wegen politischer Projekte wie etwa der Rente mit 63 oder der Mütterrente. Vor allem Rentnerehepaare stehen daher finanziell oft gar nicht so schlecht da. Laut dem Alterssicherungsbericht der Bundesregierung haben sie im Schnitt ein Haushaltseinkommen von 2907 Euro netto.

Bei Experten und in der Politik mehrt sich angesichts der Haushaltskrise die Kritik an den Extra-Leistungen. „Für mich ist klar: Die Rente mit 63 muss weg“, sagte Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, dem Tagesspiegel. Sie rechnet vor, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Arbeitsjahren die Steuerzahler pro Monat drei Milliarden Euro koste. „Offensichtlich muss die Bundesregierung deshalb darüber sprechen, wo hier Reformen möglich sind, um den Bundeshaushalt zu entlasten und Investitionen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und Transformation zu ermöglichen“, sagte Brandmann.

Mit ihrer Forderung ist sie nicht allein. „Weder die Rente mit 63 noch die Mütterrente dürfen in Stein gemeißelt sein“, sagte etwa zuletzt der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht hier ebenfalls Reformbedarf. Und auch in der CDU ist man sich einig: „Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt falsche Anreize“, sagte etwa Unionsfraktionsvize Jens Spahn der „Bild“.

Juso-Chef Philipp Türmer will nicht an die Rente ran. © dpa/Moritz Frankenberg

Doch bei der SPD wehrt man diese Forderungen strikt ab: „Ich finde diese Rentendebatte schlimm und unsolidarisch und möchte auf Frankreich verweisen. Dort demonstrieren vor allem Jüngere gegen Kürzungen. Wir dürfen jetzt nicht aus Mangel an Ideen bei der politischen Konkurrenz in eine Rentenkürzungsspirale eintreten“, sagte der neue Juso-Vorsitzende Philipp Türmer dem Tagesspiegel. Er hält die Vorschläge für „Schnapsideen“, unter denen vor allem die Jüngeren leiden würden. „Sie sind diejenigen, die dann länger arbeiten sollen und weniger Geld dafür bekommen.“

Ähnlich vehement lehnt auch die Grüne Jugend den Vorstoß ab: „Wir werden nicht dabei zugucken, wie unseren Großeltern jetzt ihr Lebensabend vermiest wird, nur damit die FDP gegen alle ökonomische Vernunft ihren Sparzwang durchsetzen kann“, sagte Svenja Appuhn dem Tagesspiegel. Die Co-Sprecherin der unabhängigen Jugendorganisation forderte statt einer Kürzung von Mütterrente oder Rente ab 63 den Abbau klimaschädlicher Subventionen, einer Besteuerung von Superreichen und ein Aussetzen der Schuldenbremse.

Auch wenn aus dem Bundeskanzleramt wenig nach draußen dringt, so dürfte diese Forderung in der Ampel jedoch keine Mehrheit finden. Und auch an die Rentnerinnen und Rentner hat der Bundeskanzler bereits vor einigen Tagen im Bundestag eine klare Botschaft: „In Ihrem Alltag – hier und heute – ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts.“