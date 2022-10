Deal zwischen Musk und Putin befürchtet Ukraine meldet mehrfach Ausfälle von „Starlink“-Satelliten

Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge ist es in der Ukraine zuletzt vermehrt zu Ausfällen bei den „Starlink“-Satelliten der Firma SpaceX gekommen. Diese stellen seit vielen Monaten den Internetzugang in der Ukraine sicher und unterstützen die ukrainischen Truppen auch bei der Kriegsplanung.

Durch die Ausfälle kam es einem Offizier der ukrainischen Truppen zufolge bereits zu „katastrophalen“ Kommunikationsverlusten. Experten kündigen verheerende Folgen im Falle einer weiteren Einschränkung an.

Militärbeamte in der Ukraine fürchten eine geheime Vereinbarung zwischen SpaceX-Chef Elon Musk und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Bereits Anfang der Woche sorgte Musk für Aufsehen, als er auf Twitter Umfragen zu möglichen „Friedensplänen“ für die Ukraine startete. Die Vorschläge zeigten starke Ähnlichkeiten zu den Forderungen des Kremls.

Die ukrainische Seite zeigte sich entrüstet über die Tweets und reagierte ebenfalls über den Kurznachrichtendienst. „Das einzige Resultat ist, dass kein Ukrainer jemals Ihren verdammten Tesla-Mist kaufen wird“, schrieb der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, „Verpissen Sie sich ist meine diplomatische Antwort an Sie.“

Auch der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj antwortete mit einem sarkastischen Tweet in Richtung Elon Musk.

Die Wochenzeitung „The Economist“ vermutet nun, dass Wladimir Putin Musk dazu bewegen könnte, den Zugriff auf „Starlink“ für die Ukraine komplett zurückzuziehen. Eine Anfrage für einen Zugriff von der annektierten Halbinsel Krim aus soll er ukrainischen Angaben zufolge bereits verwehrt haben.

Ausfälle häufig während Gegenoffensiven

Auffällig an den Ausfällen in der Ukraine ist, dass diese meist zeitgleich zu Eroberungen vonseiten ukrainischer Truppen auftraten und damit Gegenoffensiven schwächen. Gemeldet wurden die Ausfälle aus Cherson, Saporischschja, Charkiw und Donezk und Luhansk. In eben diesen Regionen machte die Ukraine zuletzt starke Fortschritte.

Mehrere ukrainische Soldaten bestätigten den plötzlichen Satellitenausfall während laufender Kämpfe. Auch westliche Militärbeamten bestätigten Ausfälle, wollten ihre Angaben aber nicht ausführen.

Der Koordinator einer Organisation, die „Starlink“-Satelliten an die Ukraine gespendet hatte, wies darauf hin, dass SpaceX lediglich möglichem Missbrauch vorbeugen wolle. „Für mich ist völlig klar, dass dies von Vertretern von Starlink getan wird, um die Nutzung ihrer Technologie durch die russischen Besatzungstruppen zu verhindern“, erklärte er gegenüber der „Financial Times“

Die US-Regierung hatte bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs hunderte Satelliten der Firma SpaceX an die Ukraine gespendet. Immer wieder wurde Kritik wegen möglicher Angriffe auf das Satellitensystem laut.

Weder vom Raumfahrtunternehmen SpaceX noch von Elon Musk gab es bisher Reaktionen zu den Ausfällen.

