In der Affäre um den wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetretenen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt es offenbar eine Festnahme. Die berichten die österreichischen Zeitungen „Der Standard“ und „Die Presse“ übereinstimmend. Demnach handelt es sich um die Meinungsforscherin Sabine B.

Sie soll kurz vor den Hausdurchsuchungen, die es in der vergangenen Woche wegen des Korruptionsverdachts gegeben hatte, die Festplatte ihres Computers gelöscht haben. Der Festnahmegrund sei wohl Verdunkelungsgefahr, schreibt „Der Standard“. Die Justiz wolle dies untersuchen.

Wie „Die Presse“ weiter berichtet, werde vermutet, dass die Hausdurchsuchung verraten worden sein könnte. Seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wollte man die aktuellen Entwicklungen in der Causa auf Anfrage der Zeitung demnach nicht kommentieren. Auch die Anwältin der Beschuldigten sei vorerst nicht erreichbar gewesen.

Kurz steht in der Affäre zunehmend unter Druck. Konkret werden ihm Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Affäre hatte in Österreich eine Regierungskrise ausgelöst. Wegen der Vorwürfe wäre beinahe die Koalition der ÖVP mit den Grünen geplatzt. Kurz trat am Wochenende schließlich zurück.

Grundlage für die eingeleiteten Ermittlungen sind hauptsächlich Chats, an der auch die Meinungsforscherin beteiligt war. In der vergangenen Woche fanden dann mehrere Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium und der ÖVP-Parteizentrale statt. Untersucht wird, ob ab dem Jahr 2016 geschönte Umfragen in Umlauf gebracht wurden, um Kurz in ein gutes Licht zu rücken.

Es besteht der Verdacht, dass diese maßgeblich vom österreichischen Finanzministerium bezahlt und von der Mediengruppe „Österreich“ für viel Geld verbreitet worden sind. Der Kreis der Beschuldigten in der sogenannten „Inseratenaffäre“ ist groß. Ermittelt wird unter anderem gegen Kurz' enge Vertraute, die Ex-Familienministerin Sophie Karmasin, und den früheren Kabinettschef im Finanzministerium, Thomas Schmid. Die Beschuldigten bestreiten alle Vorwürfe.

Der neue Bundeskanzler Österreichs: Alexander Schallenberg. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Neuer Bundeskanzler Österreichs ist der frühere Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Dieser verlor in seiner ersten Regierungserklärung am Dienstag kein Wort über die Ermittlungen gegen Kurz und kündigte auch keine Pläne an, Korruption im Land stärker zu bekämpfen.

Die oppositionellen Sozialdemokraten kritisierten Schallenberg scharf forderten einen klaren Schnitt mit dem konservativen Machtapparat seines Vorgängers. Schallenberg solle sich von allen unter Korruptionsverdacht stehenden Mitarbeitern von Kurz trennen, sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Nationalrat.

Bisher scheine es so, dass das „System Kurz“ weiterregiere. „Wer blind folgt, kann nicht führen“, so die Sozialdemokratin an die Adresse von Schallenberg. Die bekanntgewordenen Chats des Ex-Kanzlers zeigten ein Sittenbild der Skrupellosigkeit und des Machtmissbrauchs. Auch die rechte FPÖ kritisierte Schallenberg scharf. (lem)