Der Kanzler im Baltikum Russlands Nachbarn wollen mehr Hilfe

Beim Landeanflug von Osten auf die estnische Hauptstadt Tallinn ist am Horizont Russland zu sehen. Keine 200 Kilometer sind es von hier bis zur Grenze. Hier im Baltikum, in den drei früheren Sowjetrepubliken, die sich Anfang der neunziger Jahre unabhängig von Moskau erklärt haben, ist die Sorge, dass nach der Ukraine auch sie überfallen werden könnten, nah und real.

„Wir haben viele wichtige Themen zu besprechen vor dem Nato-Gipfel“, sagt die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas, als sie Olaf Scholz am Freitagnachmittag in ihrem Amtssitz auf dem Domberg von Tallinn begrüßt. Es folgt ein Eintrag ins Gästebuch, der Kanzler aus Hamburg freut sich, in einer alten Hansestadt zu Gast zu sein, die früher auf den Namen Reval gehört hat. Dann aber wird es schnell ernst: Der Krieg in der Ukraine, die Folgen für das westliche Verteidigungsbündnis und die bilaterale militärische Unterstützung stehen im Mittelpunkt der Gespräche.

Vor knapp einem Jahr war Olaf Scholz als Kanzler zum ersten Mal in der Region, in Litauen, wo die Bundeswehr stationiert ist. Schon damals ging es darum, den drei Nato-Mitgliedern zu versichern, dass die Beistandspflicht aus Artikel 5 des transatlantischen Vertrages auch wirklich gilt. „Wir werden im Falle eines Angriffs jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen“, versicherte der deutsche Regierungschefs damals.

An die Beistandspflicht erinnert

Schon auf dem Flug nach Estland war aus seiner Delegation zu hören, dass Kallas sowie Lettlands Premier Arturs Krisjanis Karins und Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte, die später dazustoßen, erneut eine Vergewisserung dieser Art bekommen sollten.

Die drei baltischen Regierungschefs pochen auf möglichst konkrete Zusagen, am liebsten zusätzliche Bundeswehrkräfte. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der auch die Nato-Ostflanke wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat, ist die deutsche Unterstützung bereits deutlich erhöht worden. Die Luftwaffe übernimmt seither mit ihren Eurofightern für alle drei baltischen Staaten das sogenannte Air Policing, eine Art Luftpatrouille am Rande des Bündnisgebietes.

Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla ist von 1000 auf 1500 erhöht worden. Die „robuste Kampfbrigade“ mit etwa 3000 Mann, die Scholz schon vergangenes Jahr beim Nato-Gipfel in Madrid zugesagt hatte, entsteht dadurch, dass sich weitere 1500 Kräfte in Deutschland bereithalten und im Ernstfall sofort verlegt werden können. Ihr Gerät ist bereits vor Ort.

Deutscher Raketenschutz für den Gipfel?

Die Regierung in Vilnius, die auch den kommenden Nato-Gipfel in gut sechs Wochen ausrichten wird, hofft auf weitere deutsche Zusagen – im Gepäck hat Scholz an diesem Freitag jedoch offenbar keine. Zumindest für den Gipfel selbst wird es aber möglicherweise Unterstützung geben. Litauen hat darum ersucht, das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 11. und 12. Juli mit Patriot-Abwehrraketen aus Deutschland zu schützen – die Anfrage könnte bereits in den kommenden Tagen positiv beschieden werden.

Neue Erkenntnisse zur deutschen Haltung bezüglich eines ukrainischen Nato-Beitritts bringt der Kanzlerbesuch in Tallinn nicht. Klar ist, dass die drei baltischen Regierungschefs ihn erneut dazu gedrängt haben dürften, sich in dieser Frage klarer zu positionieren. So wie etwa Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der Kiews Zukunft in der Allianz sieht und wie die Balten Druck macht in dieser Frage vor dem Gipfel.

Das Kanzleramt hält es jedoch weiter für verfrüht, über einen Nato-Beitritt nachzudenken. Erst einmal muss nach dessen Lesart die Ukraine militärisch in eine Lage versetzt werden, um überhaupt konkret über eine Nachkriegsordnung nachdenken zu können. Für Scholz kann das womöglich auch eine Sicherheitsgarantie unterhalb der Schwelle einer Nato-Mitgliedschaft sein. Solange ein Krieg tobt, ist die Aufnahme eines Landes mit ungeklärtem Grenzkonflikt gemäß der Statuten der Allianz ohnehin unzulässig.