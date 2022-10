Der Preis des Friedens Livestream zum hochkarätigen Berliner Forum Außenpolitik

Heute um 9 Uhr eröffnet Bundesaußenministerin Annalena Baerbock das Berliner Forum Außenpolitik. Experten aus aller Welt diskutieren dort über eine neue europäische Sicherheitsordnung.

Seit der Gründung 2011 hat sich das Berliner Forum Außenpolitik zur wichtigsten jährlichen außenpolitischen Konferenz in Berlin entwickelt. Das Forum bringt hochrangige nationale und internationale Expertinnen und Experten aus Politik, Regierung, Think Tanks und Medien zusammen, um außenpolitische Herausforderungen für Deutschland und Europa zu diskutieren. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden kommt aus dem europäischen Ausland, dem Nahen und Mittleren Osten, Asien und den Vereinigten Staaten.

Dieses Jahr steht die Konferenz unter dem Titel „The Price of Peace: Rethinking Security for Germany and Europe“. Diskutiert wird unter anderem über die Fragen, wie eine europäische Sicherheitsordnung der Zukunft aussehen kann, wie Deutschland und Europa den geoökonomischen Verwerfungen des Ukrainekriegs begegnen können und welche Konsequenzen sich für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ergeben.

Zu den Gästen des Forums zählen:

Annalena Baerbock, Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland

Urmas Reinsalu, Außenminister der Republik Estland

Artis Pabriks, Verteidigungsminister der Republik Lettland

Espen Barth Eide, Klima- und Umweltminister des Königreichs Norwegen

Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland

Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

Interessierte können das Berliner Forum Außenpolitik im Livestream verfolgen (deutsch, englisch, Originalton). (TSP)

