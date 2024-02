Deutsche Firmen in China „Xinjiang muss ein ,No-Go’ werden“

Nach der Ankündigung des Chemiekonzerns BASF, seine Aktivitäten in der chinesischen Region Xinjiang zu beenden, appellieren deutsche Politiker an Volkswagen, sich ebenfalls zurückzuziehen. „Xinjiang muss als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten für westliche Unternehmen, so auch für VW, zu einem ,NO-GO’ werden“, sagte Renata Alt (FDP), Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages, dem Tagesspiegel.

„Der Rückzug von BASF setzt ein klares Zeichen: bei den Menschenrechten dürfen keine faulen Kompromisse gemacht werden!“, sagte Alt weiter. Die Entscheidung von BASF, sich von den Anteilen an Joint Ventures in Xinjiang zu trennen, sei daher sehr zu begrüßen.

„Jahrelang hat die Regierung Chinas auf westliche Unternehmen Druck ausgeübt, sich in Xinjiang niederzulassen und sie dadurch benutzt, um die chinesische menschenverachtende Politik der Unterdrückung von Uiguren salonfähig zu machen“, sagte die FDP-Politikerin.

„Katastrophale Menschenrechtslage“

Frank Schwabe (SPD), Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, forderte alle deutschen Unternehmen auf, in Xinjiang keine weiteren Geschäfte zu machen. „Ganz grundsätzlich ist die Menschenrechtslage in Xinjiang so katastrophal und unübersichtlich, dass deutsche Unternehmen dort nicht tätig sein sollten. Das gilt auch für VW“, sagte Schwabe dem Tagesspiegel.

BASF hatte nach Berichten über Menschenrechtsverletzungen im Rahmen seiner Aktivitäten in Xinjiang in der vorigen Woche einen schnelleren Verkauf seiner Anteile an zwei Joint-Venture-Unternehmen dort angekündigt. Der Konzern werde „den laufenden Prozess zur Veräußerung“ beschleunigen, erklärte BASF am Freitag, vorbehaltlich der „Genehmigungen der zuständigen Behörden“. Demnach hatte der Chemiekonzern bereits im vierten Quartal 2023 aus anderen Gründen mit dem Verkauf seiner Anteile begonnen.

Der Kommunistischen Partei Chinas wird seit langem vorgeworfen, in der nordwestchinesischen Provinz die muslimische Minderheit der Uiguren zu überwachen und zu unterdrücken. Schon in der Vergangenheit waren chinesische Partnerfirmen dort aktiver deutscher Firmen deshalb mit Vorwürfen der Zwangsarbeit konfrontiert gewesen. Vergangene Woche hatte eine Recherche des ZDF und des „Spiegel“ eine tiefere Verwicklung von BASF und seinen Partnern in Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang nahegelegt.

Rushan Abbas, Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen „Campaign for Uyghurs“ in den USA, hatte schon vor geraumer Zeit die Wirtschaftsaktivitäten deutscher Konzerne in Xinjiang kritisiert. „Zwangsarbeit und Sklaverei verstoßen gegen das deutsche Grundgesetz und europäische Gesetze“, sagte Abbas 2022 in einem „Welt“-Interview: „Wenn es illegal ist, Sklaven in Deutschland oder in der EU einzusetzen, warum dann in China? Ist das Blut, das Leben eines Menschen weniger wert als das eines anderen? Sind die Uiguren nicht Gottes Kinder?“ Sie warnte: „Sie dürfen China nicht trauen. Wenn sie sagen, etwas sei eine Win-Win-Situation, ist es ein doppelter Gewinn für China. China wird sich niemals mit dem Westen auf irgendwelche Geschäfte einlassen, wenn es nicht selbst der Gewinner ist.“

Die USA und Kanada, das britische und das niederländische Parlament, haben China des Völkermordes an den Uiguren beschuldigt. Deutschland hat das bislang nicht getan.