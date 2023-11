Kein Plan B, nirgends Die Ampel am finanziellen Abgrund – eine Rekonstruktion

Unvereinbar und nichtig. Um 10.04 Uhr spricht die Vorsitzende Richterin des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts die entscheidenden Worte. Doris König schaut kurz vom Blatt in ihren Händen auf, setzt ihr rotes Barett ab. „Bitte setzen Sie sich.“

60 Milliarden Euro, ein Drittel des gesamten Klima- und Transformationsfonds, sind mit diesen Worten weg. Unvereinbar mit dem Grundgesetz und nichtig – das heißt: irreparabel verloren. Eine wesentliche Säule der ohnehin instabilen Koalition: weggerissen.

520 Kilometer von Karlsruhe entfernt, Bundeskanzleramt, sechste Etage. Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck sitzen zusammen mit den anderen Ministerinnen und Ministern beim Vorkabinett. Die Bundesregierung ist beisammen, als Doris Königs Worte die Koalition erschüttern.

Der Bundeskanzler, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister hatten sich nach Tagesspiegel-Informationen schon kurz zuvor geeinigt: Tritt der schlimmste Fall ein, gehen sie zusammen vor die Presse. Jetzt ist er da. Die Auswirkungen sind an diesem Mittwochmorgen kaum abschätzbar.

12.45 Uhr treten Scholz, Habeck und Lindner vor die Presse

12.45 Uhr, Scholz, Habeck, Lindner treten vor die Presse. Scholz spricht von einem „wichtigen Urteil“. Der Richterspruch habe möglicherweise Auswirkungen auf die Haushaltspraxis nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern, formuliert Scholz. Man werde das Urteil „genau auswerten“.

Der Bundeskanzler spricht leise und technisch, wie so oft, wenn er Wichtiges zu sagen hat. Eine echte Botschaft hat man sich offenbar nicht zurechtgelegt. Zwar hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner noch vor dem Urteilsspruch erklärt, es gäbe natürlich einen Plan B, doch nach der Pressekonferenz wirken die Antworten in Regierungskreisen vielmehr wie: kein Plan B, nirgends.

Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Das würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren. Robert Habeck, Wirtschaftsminister, vor einigen Wochen im Bundestag über die Folgen eines Scheiterns des KTF.

Das Urteil aus Karlsruhe kann man wie folgt zusammenfassen: Die Regierung hat rechtswidrig versucht, sich außerhalb des Haushalts finanzielle Reserven anzulegen, um die eigenen politischen Ziele zu erreichen. Nur dadurch kamen die Partner während der Koalitionsgespräche bei ihren politischen Zielen und gleichzeitiger Einhaltung der Schuldenbremse überhaupt zusammen.

Auch deshalb ist die Stimmung bei einzelnen Abgeordneten panisch: „Armageddon“ – so fasst ein erfahrener Ampel-Mann die Lage zusammen, der biblische Begriff aus der Johannes-Offenbarung gilt als Synonym für einen nahenden Weltuntergang.

Ist er der Verlierer des Tages? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verlässt das gemeinsame Presse-Statement mit Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als erster. © dpa/Kay Nietfeld

Vielen Bundestagsabgeordneten ist an diesem Vormittag überhaupt nicht klar: Was bedeutet der Karlsruher Richterspruch genau? Die Koalition wirkt komplett überrumpelt vom obersten Gericht. Dabei hatte Wirtschaftsminister Habeck die Tragweite schon bei Regierungsbefragung vor einigen Wochen umrissen.

Eine solche Entscheidung in Karlsruhe würde die deutsche Wirtschaft hart treffen, sagte der Vize-Kanzler damals. „Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden“, warnte er damals: „Das würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren.“

Merz sieht eine Koalition ohne haushaltspolitische Grundlage

Scholz, Lindner und Habeck wollen bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Bundeskanzleramt deshalb vor allem für Ruhe sorgen: Die Entscheidung der Karlsruher Richter kommt – zu allem Unglück – auch zeitlich denkbar ungünstig für die Koalition. Am Donnerstag steht die entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses an, dann sollte der Budgetplan für die kommenden, entscheidenden zwei Jahre dieser Koalition stehen.

„Das ist das Ende aller Schattenhaushalte“, verkündet Unions-Fraktionschef Friedrich Metz zusammen mit Alexander Dobrindt, dem CSU-Landesgruppenchef. © imago/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

Die drei betonen: Die Sitzung findet statt, die zugesagten Verpflichtungen würden eingehalten. Die Botschaft: Der Richterspruch ändert zumindest kaum etwas an den bisher schon zugesagten Milliardeninvestitionen in die Chipindustrie, die Totalreparatur der deutschen Schienen, die Förderung der E-Mobilität oder für Gebäude. Nur von einem Plan B fehlt noch immer jede Silbe.

Die Digitaluhr im Plenum des Bundestages zeigt 12.56 Uhr an, als der Kanzler eintrifft. Scholz ist hinübergeeilt aus dem Kanzleramt. Er bleibt hinter seinem blauen Kanzlerstuhl stehen, faltet die Hände. Betretene Mienen bei SPD und Grünen.

Gute Laune bei der Union, Friedrich Merz strahlt über beide Backen, geht auf Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg zu – jenem grauhaarigen Haushaltsexperten aus Niedersachsen, der die Klage seiner Fraktion in Karlsruhe vorangetrieben hatte. Später wird Fraktionschef Merz sagen: „Diese Entscheidung entzieht der Bundesregierung die haushaltspolitische Grundlage. Das ist das Ende aller Schattenhaushalte.“

Zwischen gespenstischer Stille und heller Panik

In der Grünen-Fraktion herrscht in diesen Minuten Verwirrung. Erst spricht sich herum, dass die SPD-Fraktion am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommt, dann auch CDU und FDP. Bei den Grünen wird das Ganze noch heruntergekocht: kein Bedarf, bei uns herrscht Disziplin. 30 Minuten später wird dann doch eine Einladung zur Sondersitzung verschickt. Die Ampel balanciert zu diesem Zeitpunkt auf einem schmalen Grat zwischen gespenstischer Stille und heller Panik.

Kurz vor 15 Uhr, auf der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude. Boris Pistorius demonstriert vor der Sondersitzung der SPD-Fraktion Gelassenheit. „Mein Geld ist gesichert“, sagt der Verteidigungsminister – auch die Bundeswehrmilliarden stecken ja in einem Sondervermögen, wie es die Richter so scharf kritisiert haben. Das Geld soll aber durch einen Eintrag im Grundgesetz gesichert sein, so schätzt man es an diesem Tag ein.

SPD-Fraktionschef Mützenich versucht, seine Abgeordneten zu beruhigen

Ein paar Meter weiter nimmt Fraktionschef Rolf Mützenich im SPD-Fraktionssaal einen Schluck aus seiner Thermoskanne. Warten auf den Kanzler. „Tee oder Kaffee?“ fragt ein Kameramann. „Kölnisch Wasser“, scherzt Mützenich, Abgeordneter des Wahlkreises Köln III.

Schon ist der Kanzler da. Scholz hat die Krawatte, die er eben noch im Plenum trug, abgelegt. „Machen Sie’s gut“, ruft Mützenich den Reportern zu und bittet sie aus dem Saal. Teilnehmer berichten dem Tagesspiegel darüber, wie der Fraktionschef seine 206 Abgeordneten anschließende zu beruhigen versucht. Für manchen hängen schließlich wochenlange Verhandlungen an diesem Urteil, mancher kämpft schon jetzt für sich selbst: und die eigene Wiederwahl.

Rolf Mützenich, SPD-Fraktionchef, gilt als Ruhepol der Ampel-Koalition. Mützenich hält für Scholz die eigene Fraktion zusammen und spart sich öffentliche Kritik an den Partnern zumeist. © action press/Bernd Elmenthaler

Mützenich betont, dass die entscheidende Haushaltssitzung am Donnerstag stattfinde wie geplant, darin deute sich „viel SPD“ an. Dann Scholz. Der Bundeskanzler spricht von einer „großen Aufgabe“ durch das Urteil, „unlösbar“ aber sei sie nicht. Die Koalition, sagt Scholz nach den Angaben mehrerer Teilnehmer, stehe zusammen. „Ist das noch Normalität oder eine Simulation davon?“, textet eine Bundestagsabgeordnete aus der Sitzung. Um 15.26 Uhr endet die Sitzung.

Die FDP zeigt mit dem Finger auf Habeck

Der Bundeskanzler mag diese Einheit der Koalition beim Statement mit Lindner und Habeck so empfunden haben. In der FDP-Fraktion dagegen ist man wenige Stunden danach schon auf eigene Rechnung unterwegs: Nicht bei jedem in der Koalition löst das Karlsruhe Urteil blankes Entsetzen aus.

Das Bundesverfassungsgericht härtet die Schuldenbremse weiter aus und stärkt damit die Generationengerechtigkeit. Johannes Vogel, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag

Wolfgang Kubicki (FDP) schlendert am Mittwochmittag durch die Lobby des Bundestages. Erst will er nicht reden. „Ich muss gleich präsidieren“, sagt der Vizepräsident des Bundestages. Dann findet er doch etwas Zeit: „Das ist ein kleiner Schock für unsere grünen Freunde“, sagt Kubicki dem Tagesspiegel. Das Urteil treffe ja vor allem Ausgaben des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums. Robert Habeck müsse da mal sehen, was er mit sehr vielen seiner Pläne so mache.

Hatte einen ganz guten Tag: Wolfgang Kubicki, liberaler Vize-Präsident des Deutschen Bundestags © dpa/Daniel Naupold

Die FDP ist sich an diesem Tag vor allem sicher, was sie nun nicht will: keine Aufweichung der Schuldenbremse, kein erneutes Ausrufen der Notlage, keine Steuererhöhungen. Woher das Geld, das nun fehlt, aber kommen soll, darauf geben sie nur Hinweise. „Das Bundesverfassungsgericht härtet die Schuldenbremse weiter aus und stärkt damit die Generationengerechtigkeit“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer und Vize-Vorsitzende, Johannes Vogel, dem Tagesspiegel. An Bedeutung gewinne laut ihm ein „dichter Deckel für CO₂ und die Bepreisung über den Zertifikatehandel“.

Robert Habeck dagegen sieht man das Unheil an, das an diesem Tag über die Koalition gekommen ist. Der Schleswig-Holsteiner kann seine Gemütslage anders als Kanzler Scholz nie wirklich verstecken. Er zählt auf, was alles vom Urteil betroffen sein könnte: die Senkung der Stromkosten, die Förderung von Gebäudesanierungen, E-Mobilität, Ladesäulen, Geothermieprojekte, Fernwärmenetze. Alles Projekte, die den Grünen wichtig sind. Klima retten und Schuldenbremse einhalten – der KTF war dafür die Geschäftsgrundlage.

Die Grünen fürchten um ihre Klimaschutzprojekte

Nun fehlt Habecks Grünen das wichtigste Instrument. „Die Programme des Klima- und Transformationsfonds sind extrem wichtig für Klimaschutz, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Sie stehen im Kern der Politik dieser Koalition“, teilen die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katharina Dröge und Britta Haßelmann, am Mittwochmittag mit, ehe sie in die Sonderfraktionssitzung eilen.

Seit Mittwochmorgen um 10.04 Uhr gibt es die bisher geplante Finanzierung des Umbaus des Landes in eine moderne Industriegesellschaft nicht mehr. Nicht nur im Bund, womöglich auch in den Ländern. Alle drei Koalitionspartner haben völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie oder ob überhaupt das von Karlsruhe gerissene Haushaltsloch gefüllt werden soll. Wie kann das weitergehen?

„Christian Lindner ist eine Gefahr für die Demokratie“

Die zweite Reihe jedenfalls rüstet sprachlich längst auf. Aus der SPD gab es schon am Mittwoch die Forderungen nach einer „Zeitenwende bei der Schuldenbremse“, so sagte es die einflussreiche Parteilinke und Berliner Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe dem Tagesspiegel. Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, sagte dem Tagesspiegel: „Dieser Tag zeigt, dass Christian Lindner eine Gefahr für unsere Demokratie, aber auch den ganzen Planeten ist.“ So hört sich diese Koalition nun an.

Wie ernst die Lage wirklich ist, zeigt sich daran, wenn sonstige Lautsprecher ruhig und analytisch werden: SPD-Mann Ralf Stegner hat schon manche Krise erlebt. Sprengen die Konsequenzen aus dem Urteil die Koalition, Herr Stegner? „Das wäre unvernünftig“, sagt der linke Sozialdemokrat und schildert ruhig die politische Lage der Koalition: „Den einen droht die außerparlamentarische Opposition, die anderen sind von der Kanzlerschaft weit entfernt. Und uns droht die Juniorpartnerschaft in der Großen Koalition.“ Weiter so, Ampel – so klingen Stegners Worte. Die Frage ist, ob diesmal auf Herrn Stegner gehört wird.