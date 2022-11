Die Verlierer der Zwischenwahlen Donald Trump ist der unangefochtene „Biggest Loser“ der Midterms

Das Fazit der „New York Times“-Journalistin Jane Coaston zum Ausgang der Zwischenwahlen in den USA klingt so: „Die Demokraten hatten einen besseren Abend, als viele Demokraten erwartet hatten.“ Das mag wahr sein, doch sowohl Demokraten als auch Republikaner mussten herbe Rückschläge einstecken.

Eine knappe Mehrheit ist für die Republikaner eben auch nur eine knappe Mehrheit. Die Vorstellung, mit einer nur um Haaresbreite erlangten Mehrheit den US-Kongress zu regieren, dämmt die Vorfreude in republikanischen Reihen. Auch die Demokraten mussten viele Hoffnungen, die sie bis zuletzt hatten, endgültig begraben. Doch die englischsprachige Presse scheint sich bei einem Verlierer ausnahmslos einig zu sein. Eine Übersicht.

Donald Trump

Ein Ende in Sicht? Donald Trump droht seinen Einfluss bei den Republikanern endgültig zu verlieren. © Foto: Reuters/Ricardo Arduengo

„Trumpty Dumpty - Don, der doch keine Mauer bauen konnte, hatte einen großen Fall“ mokiert die konservative Boulevardzeitung „New York Post“ auf der Titelseite am Donnerstag über Donald Trump und spielt damit auf die einstige Grenzpolitik des ehemaligen Präsidenten an. Dass ein so einflussreiches konservatives Medium seinen einst politischen Favoriten so verspottet, ist für die renommierte Journalistin und Trump-Biografin Maggie Haberman „ein ziemlich krasser Wendepunkt“.

Wenn nach den Midterms etwas schnell klar war, dann die einmütige Kürung des großen Verlierers, „the biggest Loser“ wie die „New York Times titelt“ und Late-Night-Shows witzeln. Um Trumps Niederlage zu verstehen, braucht es den Sieg von Ron DeSantis, der erneut zum Gouverneur Floridas gewählt wurde. Und zwar einem Vorsprung von 20 Prozentpunkten, 14 mehr als im vergangenen Jahr.

Für den Republikaner muss es eine gute Nacht gewesen sein, vermutet Ross Douthat, Kolumnist der Times Opinion im hauseigenen Podcast. „Die Nacht hätte für DeSantis Ambitionen, eines Tages die Vereinigten Staaten von Amerika zu regieren, nicht besser laufen können.“ Der Höhenflug in Florida sei die rote Welle, den die Menschen erwartet hätten. „Ob das alles auf das Genie von DeSantis oder die 16 anderen Faktoren zurückzuführen ist, darüber werden wir noch eine Weile streiten.“

Grund zur Freude: Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, winkt von der Bühne neben seiner Frau Casey und seinen Kindern während einer Party am Abend der US-Zwischenwahlen 2022 in Tampa, Florida. © Foto: Reuters/Marco Bello

Angesichts diesen Höhenfluges muss Donald Trump wenig, schlecht bis gar nicht geschlafen haben. „Wenn du genau hinhörst, Jane, ist da das Geräusch von Donald Trump, der aufgewacht ist und mit den Zähnen über das Ergebnis von Desantis knirscht“, scherzt Michelle Cottle, Mitglied des Redaktionsausschusses der „Time“s, im Podcast mit Kollegin und Host Jane Coaston. Diese ergänzt: „Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihn jemand herausfordert, weil er Ron Desantis als seine Kreatur betrachtet.“

Die Tage als Heilsbringer der Republikaner scheinen für Trump abgeschrieben zu sein. Der Neue könnte Ron DeSantis heißen, ein Name, den Trump selbst gefördert hat. Der einstige Mitstreiter wäre bei einer Kandidatur DeSantis für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr sein potenzieller Rivale. „Ich weiß nicht, ob er kandidiert. Ich denke, wenn er kandidiert, könnte er sich selbst sehr schaden“, sagte Trump gegenüber Fox News. „Ich denke, er würde einen Fehler machen, ich glaube nicht, dass es gut für die Partei wäre.“

Bei dem konservativen Sender Fox News selbst scheint zumindest in Teilen das Urteil bereits gefällt zu sein. „Ron DeSantis ist der neue Parteichef der Republikaner“, schreibt Fox News-Journalistin Liz Peek unmissverständlich zu dem Ausgang der Zwischenwahlen und prognostiziert: „Die Republikaner sind bereit, ohne Donald Trump weiterzumachen“

Kevin McCarthy

Der republikanische US-Abgeordnete Kevin McCarthy aus Kalifornien kandidierte bei den US-Zwischenwahlen 2022 für die Wiederwahl ins US-Repräsentantenhaus. © Foto: Reuters/ELIZABETH FRANTZ

Im Vergleich zu Trump sind die Midterms für Kevin McCarthy ein wohl milderer Rückschlag. Dennoch kam es auch für den derzeitigen republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus nicht so wie erhofft. „Wenn Sie morgen aufwachen, werden wir die Mehrheit haben und Nancy Pelosi wird in der Minderheit sein“, erklärte McCarthy in einer Rede am Mittwoch kurz nach 2 Uhr morgens, was sich am Abend desselben Tages nicht bewahrheitet hatte. Nun hat McCarthy die Mehrheit des Repräsentantenhauses fast sicher erreicht, doch von einem haushohen Sieg kann nicht die Rede sein.

Das erfüllt die Reihen der Republikaner mit Sorge. Der knappe Sieg kündigt ein nicht einfaches Regieren im polarisierten US-Kongress an. In der Partei erleichtert man dem GOP-Vorsitzenden die Zitterpartie nicht unbedingt. Laut internen Quellen, die dem CNN vorliegen, habe eine rechtsgerichtete Fraktion seiner Partei darüber diskutiert, ob sie seine Kandidatur anfechten soll, um seine Kandidatur zu erschweren.

Beto O’Rourke

Der Demokrat Beto O’Rourke galt als Hoffnungsträger in Texas. © Charlie Neibergall/AP/dpa

Er sollte es sein. Das Gesicht eines Sieges der Demokratischen Partei in Texas. Auch nach zwei Niederlagen setzten die Demokraten alle Hoffnungen auf Beto O’Rourke, der seine politische Karriere als Kongressabgeordneter in seiner Heimatstadt El Paso begann und schnell verstand mit gelassener Rhetorik und persönlichem Charme Menschen von sich zu überzeugen. Nicht genug, wie nun mit seinem dritten Verlust innerhalb von vier Jahren klar wird.

„Ich bin am Boden zerstört. Ich kann nicht glauben, dass dies das Endergebnis ist. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Ich werde Texas verlassen. Danke, dass Sie mit uns und für uns gekämpft haben“, schreibt ein Twitter-User unter ein von O’Rourke geteiltes Video seiner Rede am Dienstagabend. In der sprach der Demokrat von seiner Vorstellung eines Texas, „in dem jede Frau ihre eigenen Entscheidungen über ihren Körper trifft“, in dem „Kinder keine Angst haben müssen, in die Schule zu gehen und in ihrem Klassenzimmer erschossen zu werden“ und in dem die Menschen „frei und gesund genug“ sind, um ihr Potenzial zu entfalten.

Noch ist ungewiss, wie die politische Karriere des Texaners weitergehen wird. Er jedenfalls spricht davon, dass er seinen Traum von einem anderen Texas weiterhin verfolgen werde: „Ich weiß nicht, welche Form das annehmen wird - ich weiß nicht, welche Rolle ich oder Sie in Zukunft spielen werden - aber ich kämpfe für mein Leben.“

Stacey Abrams

Die demokratische Gouverneurskandidatin Stacey Abrams spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung der Georgia Democrats am 28. Oktober 2022 in College Park, Georgia. © Foto: AFP/Getty/Elijah Nouvelage

Stacey Abrams geht nicht erst mit ihrer Niederlage von 2022 in die US-Geschichte ein, sondern mit ihrer Kandidatur 2018 als erste schwarze Frau in den USA, die von einer großen Partei für ein Gouverneursamt ins Rennen ging. Damals erhielt sie Zuspruch und Unterstützung vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Auch in diesem Jahr kandidierte sie in Georgia, verlor aber gegen den republikanischen Gouverneur Brian Kemp, dem sie auch 2018 unterlag.

Wir stehen nach wie vor zu unseren Werte. Ob wir das nun vom Gouverneurspalast aus tun oder auf der Straße. Stacey Abrams

Nach ihrer Niederlage hielt sie eine flammende Rede vor der applaudierenden Menge. „Ich verstehe, dass Sie verletzt und enttäuscht sind, das bin ich auch. Wir haben es vielleicht nicht bis zur Ziellinie geschafft, aber wir sind dieses Rennen gelaufen und wir kennen das Tempo, und wir wissen, dass es auf Haltung ankommt.“ Sie stünden nach wie vor, sagt Abrams, weiterhin zu ihren Werten, „ob wir das nun vom Gouverneurspalast aus tun oder auf der Straße“.

Charlie Crist

Der ehemalige Gouverneur von Florida Charlie Crist gibt die Wahl an Ron DeSantis ab, dem neuen Star der Republikaner. © Foto: Imago/Dominic Gwinn

Donald Trump dürfte nicht der Einzige gewesen sein, dem die Glanzstunde von Ron DeSantis nicht wohl bekommen ist. Der haushohe Sieg mit dem größten Vorsprung in einer Gouverneurswahl in Florida seit 40 Jahren von Republikaner DeSantis brachte dem Demokraten Charlie Crist eine überwältigende Niederlage.

Dieses Mal steht der einstige republikanische Politiker auf der anderen Seite, doch auch der Parteienwechsel vor knapp 12 Jahren hat ihm nicht zum erhofften Karrieresprung verholfen. Der 66-jährige kandidierte bereits zweimal für den US-Senat und dreimal für das Amt des Gouverneurs. Außerdem zwei weitere Male für Kabinettsposten. Selbst seinen Heimatbezirk Pinellas County verlor Crist mit deutlichem Vorsprung an DeSantis.

Doug Mastriano

Doug Mastriano und seine Frau Rebbie beten auf der Bühne während seiner Wahlparty zu den US-Zwischenwahlen 2022 in Harrisburg, Pennsylvania. © Foto: Mike Segar/Reuters

In der Wahlnacht am Dienstag wurde bekannt, dass Doug Mastriano seine Kandidatur für das Amt des nächsten Gouverneurs von Pennsylvania gegen Josh Shapiro, den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, verloren hat.

Seine Kandidatur war ideologisch ähnlich gefärbt wie einst die seines Unterstützers Donald Trump, mit dem er die Meinung teilt, dass die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 manipuliert worden sei.

Sein politischer Kurs wie auch der Wahlkampf waren geprägt von christlichem Nationalismus, Verschwörungstheorien bezüglich Corona und allgemeiner Skepsis gegenüber Mainstream-Medien. Damit setzte Mastriano offenbar aufs falsche Pferd. Er unterlag Shapiro, der mit 54,6 Prozent der Stimmen und 82 Prozent der gemeldeten Stimmen die Wahl gewann

Elaine Luria

Die Demokratin Elaine Luria verliert ihren Sitz im Repräsentantenhaus . © Foto: Government Printing Office/Reuters

Auch für die Abgeordnete Elaine Luria, eine ehemalige Offizierin der nuklearen Kriegsführung, ging der Wahlabend nicht wie erhofft aus. Sie verlor ihren Sitz im Repräsentantenhaus an Jen Kiggans, einer Marineveteranin. Die Republikanerin Kiggans gewann 52% der abgegebenen Stimmen.

„Der friedliche Übergang der Macht ist ein Eckpfeiler unserer Demokratie, und ich gratuliere Jen Kiggans zu ihrem Sieg und wünsche ihr viel Erfolg. Ich habe mein Team angewiesen so hilfreich wie möglich zu sein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und weiterhin Dienstleistungen für die Wähler an der Küste Virginias anzubieten“, schrieb Luria am Dienstagabend auf Twitter.

„Kongressabgeordnete Luria wird von ihren Kollegen im Kongress schmerzlich vermisst werden, aber wir sind zutiefst dankbar für ihren hervorragenden Dienst an unserer Nation“, heißt es über die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, die eine Erklärung zum Wahlergebnis im 2. Kongressbezirk von Virginia abgab.

