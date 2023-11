Drohen Deutschland Neuwahlen? Warum ein Ende der Ampel nicht mehr ausgeschlossen ist

Christian Lindner fährt am späten Dienstagabend mit schwarzer Limousine vor dem Bundeskanzleramt vor. Es ist kurz vor halb Zehn. Die Tage sind derzeit lang, die Nächte äußerst kurz.

Der Bundesfinanzminister kommt mit Kanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu einer weiteren Krisenrunde zusammen. Lindner macht in dem Gespräch nach Tagesspiegel-Informationen sehr deutlich: Mit ihm, dem FDP-Chef, werde es keine Reform der Schuldenbremse geben, auch eine erneute Haushalts-Notlage lehnt er ab.

Das Szenario Große Koalition

Der Kanzler schweigt – Stand Mittwochnachmittag – zu möglichen Lösungen eisern. Scholz warnt lieber davor, nicht alles „rauszuplappern“, was einem auf dem Herzen liege.

Bei der Kabinettssitzung am Mittwoch hat man sich nach Tagesspiegel-Informationen gegenseitig versprochen: weniger Kommunikation nach außen, mehr Verhandlungen abseits der Öffentlichkeit.

Doch je länger der Mann im Kanzleramt selbst schweigt, desto stärker wird links und rechts von ihm spekuliert: Kann die Ampel diese Haushaltskrise überstehen, die sich zur Staatskrise auswachsen kann? Drohen sogar Neuwahlen?

In der SPD-Fraktion kursiert ein Szenario, das manchem wie ein Ausweg aus der verfahrenen Haushaltslage erscheint. Zitieren lassen möchte sich damit niemand. Gehört haben will aber mancher davon, auch bei FDP und Grünen.

Das Szenario geht so: Die einzige Möglichkeit, die Schuldenbremse zumindest zeitweise zu lockern und nicht massiv am Sozialstaat zu kürzen, wird von Manchem darin gesehen, die Koalition zu verlassen. Die CDU/CSU, soweit die Theorie, werde aus staatspolitischer Verantwortung nicht Nein zu einem Bündnis auf Zeit sagen.

Die CDU-geführten Länder würden so starken Druck auf Parteichef Friedrich Merz ausüben, dass zumindest ein zeitweises Aussetzen der Schuldenbremse mit der Union machbar wäre.

Als Gegenleistung könnte man die Rücknahme der besonders von der CSU verhassten Wahlreform anbieten. Neuwahlen könnten in einem halben Jahr oder Jahr stattfinden. Hier unterscheiden sich die Erzählungen.

Bisher sind es Gedankenspiele. Dass sie zu Journalisten durchdringen, verdeutlicht aber, wie in der Koalition selbst der Glaube an die eigene Arbeit schwindet.

Mit dem Haushalts-Desaster bricht zugleich der Rückhalt für die Ampel in der Bevölkerung ein. 38 Prozent wollen laut einer Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung Neuwahlen. Nur noch jeder fünfte Deutsche ist für eine Fortsetzung der Ampel. Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel?

Was will der Kanzler?

Der Kanzler will Kanzler bleiben. Was Olaf Scholz über die Haushaltskrise seiner eigenen Regierung, angestiftet durch das von ihm geführte Finanzministerium, und den Zustand der Koalition denkt, weiß kaum jemand.

Außer vielleicht seine Frau. Scholz neigt zu einem juristisch-technokratischen Politikstil, einer Art Geheimdiplomatie. Öffentlichen Ärger verabscheut er.

Im Kanzleramt wird darauf verwiesen, fragt man nach dem Schweigen des Chefs, dass Scholz umso ruhiger werde, je größer die Krise sei.

Scholz wolle erstmal an Lösungen arbeiten, dann darüber reden – und nichts präsentieren, was keinen langfristigen Bestand hat. Deshalb schweige er.

Selten lautstark: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © dpa/Hendrik Schmidt

Natürlich könnte Scholz aber mit der Union regieren. Der Sozialdemokrat ist Pragmatiker, kennt fast alle Akteure dort aus der Zeit der Großen Koalition. Er hält sie für regierungstauglicher als FDP und Grüne.

Vor allem aber: Im Bundestag ist seine SPD stärker als CDU/CSU. Ohne Neuwahlen bliebe er also Kanzler. Aber ob Scholz, der nie einen Senator, nie einen Minister rausgeworfen hat, selbst die Koalition platzen lässt? Unwahrscheinlich.

Doch seine Partei fordert jetzt auch Taten von ihm. „Olaf Scholz muss offensiv eine Rede an die Nation richten“, sagt der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer dem Tagesspiegel. „Wir brauchen eine Rede des Kanzlers, die Zukunft, Zusammenhalt, Zuversicht ausstrahlt. Sonst breitet sich die Resignation noch stärker aus.“

Was will die SPD?

Bei den Sozialdemokraten ist man seit Wochen offensiv genervt von FDP und Grünen. Seit der politischen Sommerpause finden hochrangige Fraktionsvertreter intern deutlichste Worte zur Lage der Koalition.

Inzwischen zeigt sich selbst der extrem diplomatische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, wie jüngst im „Stern“, öffentlich entnervt. Die beiden Koalitionspartner „neigen zu einem Verhalten, die einem verantwortungsvollen Regieren eher abträglich sind“. Auf gut Deutsch: Die sind verantwortungslos.

Ich erlebe schon, dass viele in der SPD auf die Option einer großen Koalition entspannter blicken als früher, einfach, weil wir vor der Union liegen, in jedem Fall den Kanzler stellen. Axel Schäfer, SPD-Bundestagsabgeordneter

„Die können es nicht“, „Dilettanten“, „Minister-Darsteller“ – so oder so ähnlich urteilen Sozialdemokraten hinter vorgehaltener Hand über FDP und Grüne. Man spürt in der SPD einen Hauch von Sehnsucht nach dem Regieren mit CDU und CSU.

„Ich erlebe schon, dass viele in der SPD auf die Option einer großen Koalition entspannter blicken als früher, einfach, weil wir vor der Union liegen, in jedem Fall den Kanzler stellen“, sagt SPD-Mann Schäfer vom linken Parteiflügel.

Der Vize-Fraktionschef und Sprecher des konservativen Seeheimer Kreise in der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, weist solche Gedankenspiele zurück: „Spekuliert wird gerade viel zu viel“, sagt Wiese dem Tagesspiegel. „Wir stellen uns vielmehr als Koalition unserer Verantwortung auch in schwierigen Zeiten.“ Niemand ducke sich jetzt weg.

Dirk Wiese hält an der Koalition fest: Es werde zu viel spekuliert, sagt der SPD-Fraktionsvize. © Doris Spiekermann-Klaas/Tsp

„Unwahrscheinlich“ sei ein Regierungswechsel, heißt es in der SPD. Doch das hörte man 2005 ebenfalls, kurz darauf führte Schröder Neuwahlen herbei.

Es rieche nach einer Vertrauensfrage, nach Neuwahlen – auch das ist dieser Tage bei den regierenden Sozialdemokraten zu hören. Die Grundauffassung lautet, anders als vor dem Urteil der Karlsruher Richter: Ausgeschlossen ist nichts.

Was wollen die Grünen?

In der Partei blickt man schon länger kritisch auf die Neben-Gespräche zwischen Union und SPD in der Migrationsdebatte. Bis in die Parteispitze sind die Spekulationen um ein Ende der Ampel-Koalition vorgedrungen.

Öffentlich wollen die Grünen ein solches Szenario lieber nicht mit Reaktionen nähren, aber intern ist man zunehmend besorgt über den fragilen Zustand der Ampel.

Zurück in die Opposition sehnt sich jedoch unter den wichtigen Köpfen der Grünen niemand. Auch deshalb hält man sich mit öffentlicher Kritik an der FDP zurück.

Die Grünen sorgen sich vor einer Rückkehr des Modells Schwarz-Rot. Schon in Hessen hat die Partei zugunsten dieses Bündnisses die Macht verloren.

Die Koalition wird deshalb regelmäßig und offensiv schlecht geredet. „Dass jede Krise in unserem Land so durchschlägt, liegt auch an der Politik der GroKos der letzten Jahre“, sagte Parteichef Omid Nouripour dem Tagesspiegel vor einigen Tagen. Angesichts halbwegs stabiler Umfragen fürchtet man in der Parteizentrale Neuwahlen weniger als einen Regierungswechsel ohne diese.

Was will die FDP?

Beim kleinsten Koalitionspartner der SPD kennt man die Szenarien bei den Sozialdemokraten. Manchmal wirkt es beinahe, als könne man sich mit dem Gedanken einer neuen Großen Koalition anfreunden. Es wäre ja so viel einfacher.

Doch in der FDP weiß die Parteispitze, was es bedeuten würde, würde dieses Szenario Wahrheit: In Umfragen liegt die Partei bei knapp über fünf Prozent.

Ein Auseinanderbrechen der Koalition und anschließende Neuwahlen könnten für die Liberalen existenzbedrohend werden. Eine Basis-Initiative zum Ende der Koalition wird deshalb von der Parteispitze offensiv als Kleinigkeit abgetan.

Jeder in den Regierungsparteien weiß, dass sie bei Neuwahlen schwer abgestraft würden für das Chaos, das sie angerichtet haben – insofern glaube ich nicht an ein vorzeitiges Ende der Ampel. Thorsten Frei, Unionsfraktionsgeschäftsführer

Die Liberalen haben wenig Alternativen: Auch bei einem Jamaika-Bündnis müssten sie mit dem ungeliebten Koalitionspartner Grüne zusammenarbeiten. Es ist also ausgerechnet die FDP, deren Basis so sehr mit der Ampelkoalition hadert, die von allen drei Partnern am meisten auf ein Überleben der Koalition angewiesen sein könnte. Mancher aus der Regierungsriege der FDP spricht gar von Schicksalsgemeinschaft.

In der SPD wiederum hofft man, dass diese Sichtweise disziplinierend wirkten könnte – und Finanzminister Lindner doch noch irgendein Geldsäckel öffnet.

Und die Union?

In der größten Oppositionsfraktion fühlt man sich zunehmend als Regierung im Wartestand – auch wenn Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei noch daran zweifelt, dass Sozialdemokraten, Grüne und Liberale bei diesen Umfragewerten wirklich ihre Zusammenarbeit beenden: „Jeder in den Regierungsparteien weiß, dass sie bei Neuwahlen schwer abgestraft würden für das Chaos, das sie angerichtet haben – insofern glaube ich nicht an ein vorzeitiges Ende der Ampel.“

Falls aber doch, gibt er sich wie Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz selbstbewusst: „Die Union ist jederzeit regierungsbereit und inhaltlich voll gerüstet.“

Das Adenauerhaus befindet sich mehr denn je im „Was-wäre-wenn“-Planungsmodus.„Wir nehmen unsere staatspolitische Verantwortung in dieser schwierigen Lage sehr ernst“, meint Frei: „Das bedeutet aber nicht, einen gescheiterten Kanzler im Amt zu halten, sondern das Land nach Neuwahlen wieder in die Spur zu bringen.“

Das klingt eindeutiger als die Haltung in der Union ist. Zumindest wird in den unionsregierten Ländern darauf verwiesen, dass es im Falle eines Scheiterns der Ampel zuerst auf den Bundespräsidenten ankäme.

Wenn Frank-Walter Steinmeier vor der Ausrufung von Neuwahlen erst einmal die im Bundestag vertretenen Parteien auffordern würde, neue Koalitionsmöglichkeiten auszuloten, könne sich die Union dem nicht verschließen, heißt es übereinstimmend.