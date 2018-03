Ein Jahr vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU haben die Europäische Union und Großbritannien einen weiteren Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen erzielt: Sie sind sich einig über eine Übergangsfrist nach dem britischen EU-Austritt im März 2019, wie der EU-Unterhändler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis am Montag in Brüssel mitteilten. Barnier und Davis stellten einen Vertragsentwurf für die Übergangsphase vor, die nach dem Brexit Ende März 2019 bis zum 31. Dezember 2020 gelten soll.

Auch nach dem Brexit soll Großbritannien 21 Monate im Binnenmarkt bleiben

In der 21-monatigen Übergangsfrist soll Großbritannien weiter im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Die Übergangszeit gilt als besonders wichtig für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern. In der Zeit soll Großbritannien sich weiter an alle EU-Regeln halten und auch finanzielle Beiträge wie bisher nach Brüssel überweisen.

Allerdings tritt die Übergangsperiode nur im Rahmen eines umfassenden Austrittsabkommens in Kraft. Man sei sich über große Teile einig, aber es sei noch Arbeit zu tun, sagte Barnier. "Nichts ist vereinbart, bevor nicht alles vereinbart ist", sagte der EU-Chefunterhändler weiter. Bis Oktober soll das Abkommen unter Dach und Fach sein.

Erste Gespräche über Handelsvereinbarung ab April

Nach der grundsätzlichen Einigung über die Übergangsfrist richtet sich der Fokus nun auf eine langfristige Handelsvereinbarung zwischen der EU und Großbritannien, die nach der Übergangsfrist in Kraft treten soll. Barnier erklärte, dass beim EU-Gipfel am kommenden Freitag über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen den EU-27 und London gesprochen werden solle. Ab April könnten dann die Gespräche darüber beginnen, welchen Umfang die künftigen Beziehungen zwischen beiden Seiten haben sollen. Formell könnten die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen allerdings erst in Angriff genommen werden, sobald Großbritannien ein "Drittstaat" für die EU sei, fügte Barnier hinzu. Dies wird nach dem Brexit ab dem 30. März 2019 der Fall sein. Davis erklärte, dass Großbritannien die größte und umfassendste Handelsvereinbarung anstrebe, die denkbar sei. (mit dpa)