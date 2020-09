Mehrere Dutzend Beamte das Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern und der Landesbereitschaftspolizei durchsuchen seit dem frühen Montagmorgen Wohn- und Büroräume im Raum Neubrandenburg. Das berichtet das ARD-Politikmagazin „Kontraste“.

Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigte demnach der Redaktion auf Anfrage, dass sie gegen einen 40 Jahre alten Deutschen „wegen Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttattat“ ermittele.

Nach Informationen von „Kontraste“ handelt es sich um einen 40 Jahre alten aktiven Bundeswehrsoldaten. Er soll in der Tollense-Kaserne in Neubrandenburg stationiert sein und gute Kontakte in rechtsextreme Kreise pflegen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte der Deutschen-Presse-Agentur: „Wir haben Kenntnis von dem Vorfall.“ Ausgangpunkt seien umfangreiche Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) in enger Koperation mit dem Verfassungsschutz und Strafverfolgungsbehörden, sagte eine MAD-Sprecherin in Köln dazu. (Tsp, dpa)