Einigung im E-Fuels-Streit Wissings Pyrrhussieg auf Kosten Europas

Nachdem beim EU-Gipfel großer Ärger bei vielen europäischen Partnern über Deutschlands Haltung deutlich wurde, lenkt das Bundesverkehrsministerium im Streit mit der EU-Kommission über das Verbrenner-Aus offenbar ein.

Am Donnerstagabend schickte der Staatssekretär Hartmut Höppner der EU-Kommission eine E-Mail mit einem neuen Kompromissvorschlag, das wurde dem Tagesspiegel aus Ministeriumskreisen bestätigt.

Nach einem Bericht des „Spiegel“ verlangt das Haus von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) demnach nicht mehr, dass die EU-Kommission eine Ausnahmeregelung für E-Fuels schafft, noch bevor der EU-Rat voraussichtlich am Dienstag final über das Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren abstimmt.

Stattdessen soll sich Wissing nun mit einer Erklärung begnügen, wonach die EU-Kommission bis zum Herbst 2023 einen sogenannten delegierten Rechtsakt vorlegt, wonach Verbrenner die ausschließlich mit E-Fuels befeuert werden, auch nach 2035 weiter verkauft werden dürfen.

Unser Vorschlag an die EU-Kommission ist das Aus für das Verbrenner-Aus. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

Das Verbrenner-Aus könnte demnach vom europäischen Rat beschlossen werden, wie es im Trilogverfahren zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten verhandelt worden war. In dem geplanten Gesetz zu den CO2-Flottengrenzwerten war auch schon der Auftrag an die EU-Kommission enthalten gewesen, eine Ausnahme für mit E-Kraftstoffen betriebene Verbrenner zu prüfen, jedoch nur als rechtlich unverbindlicher Erwägungsgrund. Mit seiner Veto-Drohung kurz vor der finalen Abstimmung hätte Wissing nun erreicht, dass sich die EU-Kommission auf das verbindliche Verfahren mit einem delegierten Rechtsakt verpflichtet.

Der FDP-Politiker zeigte sich am Freitagmorgen zuversichtlich. Man habe sich eng mit der EU-Kommission beraten und ihr nach sorgfältiger Prüfung einen konstruktiven Lösungsvorschlag übermittelt. „Wir gehen davon aus, dass damit nicht nur alle inhaltlichen, sondern auch die rechtlichen Fragen hinreichend beantwortet sind.“

Wissing fügte hinzu: „Der Genehmigung von neu zugelassenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden, sollte damit auch nach 2035 nichts mehr im Wege stehen.“ Man erwarte nun, dass die EU-Kommission eine entsprechende Erklärung abgebe, klare zeitliche Zielmarken nenne und den Prozess für entsprechende Rechtsakte in Gang setze. Deutlicher wurde Wissing auf Twitter: „Unser Vorschlag an die EU-Kommission ist das Aus für das Verbrenner-Aus.“

Kippt das EU-Parlament die Vereinbarung?

Doch selbst wenn die EU-Kommission Wissings Konzept zustimmt, ist damit noch nicht gesagt, dass ab 2035 tatsächlich ausschließlich mit alternativen Kraftstoffen betriebene Verbrenner weiter verkauft werden dürfen. Denn einen entsprechenden delegierten Rechtsakt der EU-Kommission könnte das EU-Parlament mit einer sogenannten Super Majority stoppen.

Ob eine solche Mehrheit im Parlament zustande käme, ist allerdings offen, denn auch viele konservative und rechtspopulistische Kräfte in Europa haben sich stets gegen ein Aus für den Verbrennungsmotor ausgesprochen. Daneben steht allerdings auch eine Klage gegen einen solchen Rechtsakt im Raum.

Autoindustrie setzt nicht auf E-Fuels

Völlig offen ist auch, ob die Autoindustrie überhaupt Autos mit Vebrennungsmotor nur für E-Fuels produzieren will. Die EU-Kommission verlangt, dass sich ein solcher Motor automatisch abschaltet, sollte er mit herkömmlichem Benzin oder Diesel betankt werden.

„Mit Blick auf den Verbrenner sind E-Fuels für uns strategisch nicht relevant“, sagte etwa Andreas Wolf, CEO des Antriebsherstellers Vitesco, Tagesspiegel Background. „Es ist teilweise irritierend, dass jetzt noch einmal eine Diskussion über den Verbrennungsmotor aufgemacht wird.“

Dies sei auch eine rein europäische Debatte. In anderen Teilen der Welt spielten E-Fuels keine Rolle. „Ich bin mit Kunden in aller Welt in Kontakt, E-Fuels sind eine Randerscheinung“, sagte Wolf. Zur Frage, ob die Industrie technisch in der Lage sei, Autos mit Sensoren und Software auszustatten, die erkennen könnten, ob fossiler oder sythetischer Sprit getankt wird, sagte Wolf: „Damit haben wir uns noch gar nicht beschäftigt.“ Die Komplexität eines Fahrzeugs, das nur mit E-Fuels funktionstüchtig sei, werde jedenfalls hoch sein.

Zuvor hatten sich bereits Audi-Chef Markus Duesmann und Ford-Deutschland-Chef Martin Sander dafür ausgesprochen, bei der Dekarbonisierung von Pkw ganz auf E-Autos zu setzen. Es sind vor allem kleine Zulieferer, die Komponenten für den Verbrennungsmotor herstellen, die auf eine Zukunft für die Technologie in Europa hoffen. Solange aber die Autohersteller und die Zulieferer der ersten Reihe nicht auf E-Fuels setzen, wird es dazu nicht kommen.

Umfragen stützten FDP

Innenpolitisch scheint sich der Einsatz für den Verbrennungsmotor für Volker Wissing und die FDP jedoch auszuzahlen. So spricht sich eine Mehrheit der Deutschen nicht nur für E-Fuels aus. Laut dem „Spiegel“-Regierungsmonitor verbesserten Wissing und FDP-Parteichef Christian Lindner auch ihre persönlichen Beliebtheitswerte.

Dieser innenpolitische Erfolg ist jedoch mit einem hohen außenpolitischen Preis verbunden. Der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins äußerte seine Sorge, dass das deutsche Verhalten negative Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union haben könnte. „Das ist ein sehr, sehr schwieriges Zeichen für die Zukunft“, sagte er am Rande des EU-Gipfel. Es sei verwunderlich, dass eine Regierung sich plötzlich anders entscheide, nachdem eine Vereinbarung getroffen worden sei.

„Die gesamte Architektur der Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn wir das alle tun würden“, gab Karins zu bedenken. Und er stellte die Frage, was andere Staaten nun aufhalten solle, das Gleiche wie Deutschland zu tun. Der lettische Ministerpräsident mahnte: „Ich denke, wenn wir eine Einigung erzielt haben, sollten wir uns an diese Vereinbarung halten.“

Kanzler Olaf Scholz wirkte in Brüssel ziemlich isoliert. © dpa/Geert Vanden Wijngaert

Bundeskanzler Olaf Scholz lieferte sich zudem einen Schlagabtausch mit der EU-Kommission darüber, wer beim Streit um das Verbrenner-Aus nun sein Wort gebrochen hat. Er warf der Brüsseler Behörde ebenso wie zuvor Verkehrsminister Volker Wissing vor, anders als zugesagt, monatelang keinen Vorschlag gemacht zu haben.

Dagegen wies eine Vertreterin der EU-Kommission darauf hin, dass die Brüsseler Behörde keineswegs zugesagt habe, vor dem finalen Votum des Ministerrates einen Vorschlag über den Weiterbetrieb von Verbrennermotoren mit E-Fuels zu unterbreiten.

Einigung ist wichtig für Ampelkoalition

Auch im EU-Parlament sind viele verärgert. Am Donnerstag schickte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola einen Brandbrief an die schwedische Ratspräsidentschaft, in dem sie „in tiefer Besorgnis“ auf eine rasche Verabschiedung drängte und vor einer Beschädigung des europäischen Gesetzgebungsprozesses warnte, ohne Deutschland explizit zu nennen.

Auch wenn es nun zu einer Einigung kommt, wurde in Europa also viel Porzellan zerschlagen. Innenpolitisch wäre eine Einigung im dem Verbrenner-Streit für Scholz und Wissing wiederum enorm wichtig.

Denn am Sonntag wollen sie die Grünen im Koalitionsausschuss von der Planungsbeschleunigung von Verkehrsprojekten überzeugen – auch für den umstrittenen Ausbau des Autobahnnetzes. Ohne Einigung in Brüssel wären die Chancen dafür gering gewesen.

Zur Startseite