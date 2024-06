Endzeitstimmung in der Ampel Hilft dem Kanzler nur noch die Vertrauensfrage?

Als der Bundeskanzler dann noch die Geschichte erzählt, wie beschwerlich es einst bei ihm mit dem Joggen anfing, reicht es einigen SPD-Abgeordneten. Zu Beginn seiner Läuferkarriere, erzählt Olaf Scholz, sei er nur 400 Meter weit gekommen, dann hätten schon die Muskeln geschmerzt, inzwischen aber laufe er besser, schmerzfrei. So erinnern sich Abgeordnete an seine Worte.

Dienstagnachmittag, Krisensitzung der SPD-Fraktion im ehrwürdigen Otto-Wels-Saal im Reichstag. Es ist das erste Treffen der 207 SPD-Abgeordneten mit dem Kanzler nach dem historischen 13,9-Prozent-Debakel bei der Europawahl am Sonntag. Die Sozialdemokraten wollen Lösungen hören für die Misere, einen Hoffnungsschimmer wenigstens. Olaf Scholz aber versucht sich an einem Vergleich zwischen seinem Durchhaltevermögen beim Jogging und dem Langmut, der nun mal in der politischen Arbeit notwendig sei.

Scholz spricht mit Abgeordneten wie mit Grundschulkindern

Einzelne Abgeordnete verlassen den Raum. „Er spricht Abgeordnete an wie Grundschulkinder“, sagt nach der Sitzung jemand, der dabei war. Kein Plan. Ratlos. Abgekoppelt von der Realität. Groschen nicht gefallen. Solche Worte waren in der SPD-Bundestagsfraktion lange nicht zu hören, zumindest nicht vor Journalisten. Selbst jene murren, die nie ein böses Wort über den Kanzler gesagt haben.

Scholz’ Botschaft an seine Fraktion, wieder einmal: Ruhe bewahren. Wenn erst einmal der Haushalt für 2025 stehe und die Wirtschaft wachse, werde es schon werden. Jetzt aber müsse man erstmal „schwitzen“, sagt der Kanzler wörtlich, also: Sparen.

„Scholz ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung“, sagt ein langjähriger Abgeordneter. Quer durch die Partei sind ähnliche Sätze zu hören, nicht nur von Hinterbänklern, von Unzufriedenen oder Hasardeuren, sondern auch bei führenden Politikern. Noch etwas anderes ist neu: Die SPD löst sich gedanklich von der Ampel. Nach einem „Plan B“ fragt ein Abgeordneter in der Krisensitzung im Otto-Wels-Saal. Das Wort Neuwahlen geistert durch die Flure im Parlament, das Wort Vertrauensfrage ebenso.

SPD will Koalition nicht mehr „um jeden Preis“

Die SPD-Fraktion will nicht länger alles mitmachen. Tim Klüssendorf, Co-Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, sagt dem Tagesspiegel am Donnerstag: „Wir werden keinem Haushalt zustimmen, in dem mit milliardenschweren Kürzungen, der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft massiv aufs Spiel gesetzt wird.“ Die SPD halte aber am Koalitionsvertrag fest, sagt Klüssendorf. „Wir werden daher bis zum letzten Tag dieser Koalition kämpfen – jedoch nicht um jeden Preis.“

In weniger als drei Wochen will Finanzminister Christian Lindner (FDP) den Haushaltsentwurf vorlegen, am 3. Juli soll das Kabinett ihn verabschieden. Zwischen 25 und mehr als 50 Milliarden fehlen der Bundesregierung, je nach Berechnung. Verhandelt wird alles streng vertraulich im Bundeskanzleramt, von der Dreierrunde, von Scholz also, Lindner und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Ihre Parteien aber rasen in diesen Tagen, in denen eigentlich alles festgezurrt werden muss, wie drei Schnellzüge aufeinander zu.

Grüne machen sich über Scholz lustig

Dienstagabend, Fraktionssommerfest der Grünen in einem Konzertsaal in Berlin-Treptow. Der Kanzler spricht. Kontrastprogramm zum Otto-Wels-Saal am Nachmittag, lockere Atmosphäre. Scholz steht bei seiner Rede auf einer Kiste unter zwei Diskokugeln. Kryptisch spricht er über die Ampel, über Meinungsverschiedenheiten. „Es macht einen Unterschied, ob wir auf die gute Lösung in drei Wochen oder drei Tagen kommen“, sagt Scholz. „Ich bin für die drei Tage.“ Was meint er? Viele Zuhörer beziehen es auf die Haushaltsverhandlungen.

Der Kanzler gibt also mal wieder Rätsel auf. Später, beim Bier, wird gelästert. Auch bei den Grünen hat der Respekt für den Kanzler spürbar gelitten.

Habeck spielt beim Haushalt nur die dritte Geige

Bei den Grünen ist der Profilierungsdruck nach dem Absturz bei der Europawahl groß. Das Minus von 8,5 Prozentpunkten hat Unruhe ausgelöst. Selbst die treue Kernwählerschaft blieb dieses Mal lieber enttäuscht zu Hause oder machte ihr Kreuz bei Kleinparteien. „Wir müssen die materiellen Sorgen in der Bevölkerung stärker in den Blick nehmen“, sagt etwa die Chefin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn. „Wer die soziale Frage vergisst, verliert die Mehrheit für den Klimaschutz.“

Der Kanzler ist jetzt gefordert, endlich Führung zu zeigen und einen Haushalt vorzulegen, der auf Augenhöhe mit den Problemen ist. Anton Hofreiter, Grüne

Vizekanzler Habeck sitzt zwar im Kanzleramt mit am Tisch. Doch am Ende dürften Scholz und Lindner entscheiden, fürchten viele Grüne. Wird dann der Klima- und Transformationsfonds gekürzt? Wieder die Solarförderung beschnitten? Bei der Förderung ökologischer Sanierungen gestrichen? Die Grünen sind mit ihren teuren Projekten darauf angewiesen, dass Scholz seinen Finanzminister dazu drängt, mehr Geld bereitzustellen.

Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck. Bei den Grünen ist der Profilierungsdruck nach dem Absturz bei der Europawahl groß. © imago/Metodi Popow/IMAGO/M. Popow

Habeck fliegt dagegen erst einmal für fünf Tage nach China und Südkorea. Tagsüber unterwegs in den Megacitys, nachts Verhandlungen. In seiner Partei sorgen sich viele, ob das funktionieren kann. Die Grünen machen deshalb plötzlich auch öffentlich Druck auf Scholz. „Der Kanzler ist jetzt gefordert, endlich Führung zu zeigen und einen Haushalt vorzulegen, der auf Augenhöhe mit den Problemen ist“, sagt Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses, dem Tagesspiegel: „In Kriegszeiten braucht auch die Bundeswehr ausreichend Geld, da sollte der Kanzler auf seinen Verteidigungsminister hören.“

Beste Laune bei den Liberalen

Die Grünen sind für Koalitionsarithmetik und Kanzler aber noch das geringere Problem. Bester Laune spazierte Christian Lindner am Mittwochabend durch den Garten des Detlev-Rohwedder-Hauses. Sein Ministerium hat hier zum Sommerempfang geladen, das Motto: Freiheit und Vielfalt. Der kleinste der drei Koalitionspartner gibt sich zufrieden mit dem Wahlergebnis vom Wochenende. 5,2 Prozent, immerhin über der magischen Sperrklausel für den Bundestag. „Ordentlich“ sei das Ergebnis, heißt es.

Erarbeitet hat man sich das, so sieht man es in der FDP, vor allem mit Härte. Das Drängen auf einen Sparkurs, auf Sozial- und Bürokratieabbau zahle sich aus. Beim Haushalt 2025 gibt sich FDP-Chef Lindner hartleibig, drängt auf Einsparungen, bei der Rente, beim Bürgergeld oder der Entwicklungshilfe. Von einem Sparhaushalt könne keine Rede sein, sagt ein FDP-Abgeordneter: „Wir werden auch 2025 neue Schulden aufnehmen.“ Nur die Schuldenbremse sei eben, siehe Koalitionsvertrag, tabu.

Es gibt keinen Masterplan, die Regierung zu verlassen. Ein führender FDP-Politiker

In der SPD wird in diesen Tagen an den 19. Dezember 2023 erinnert. Damals traten Scholz, Lindner und Habeck gemeinsam vor die Presse und verkündeten die Sparmaßnahmen für das Jahr 2024. Ihre Gesichter zerknautscht. 200 Stunden hatten sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verhandelt, hatten hier eine Milliarde gestrichen und dort.

Besonders Finanzminister Lindner wollte ohne neue Haushaltsnotlage auskommen, die ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse ermöglicht hätte. Als Kompromiss wurde vereinbart: Sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, will man die Schuldenregel wieder aussetzen.

Erinnerung an Aussetzen der Schuldenbremse wegen Ukraine

„Wir setzen auf diese schriftliche Einigung zwischen Habeck, Lindner und Scholz“, sagte etwa die Co-Chefin der Parlamentarischen Linken in der SPD-Fraktion, Wiebke Esdar, am Mittwoch. Auch die Haushälter halten das für einen möglichen Weg: Bis zu 18 Milliarden Euro für Militärhilfe oder die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen könnte man so von der Schuldenregel ausnehmen. Außerdem sind durch die schlecht laufende Wirtschaft und die Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse ohnehin etwas mehr Schulden als gedacht möglich.

28 Prozent der Befragten des neuen Politbarometers im Auftrag von ZDF und Tagesspiegel bewerten die Kanzlerschaft von Olaf Scholz noch positiv. Unter den zehn wichtigsten Politikerin ist nur AfD-Chefin Alice Weidel noch unbeliebter.

Doch in der FDP gibt es starke Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht habe bei seinem Urteil Ende 2023 sehr enge Grenzen gezogen, sagt ein einflussreicher FDP-Abgeordneter. Für eine Notlage müsse ein Ereignis unvorhergesehen eintreten. Als unvorhergesehen ließe sich der Krieg im Jahr 2024 kaum mehr deklarieren. Was aber dann? Einen Sparkurs erzwingen? Oder erwägen die Liberalen längst einen Ausstieg? Nein, beteuert ein führender Liberaler: „Es gibt keinen Masterplan, die Regierung zu verlassen.“

So geistert nun ein Wort durch das Berliner Regierungsviertel: Vertrauensfrage. Nach Artikel 68 des Grundgesetzes kann der Bundeskanzler sich seiner Mehrheit im Bundestag vergewissern, dies auch mit einem Gesetzesvorschlag verbinden. Scholz könnte seiner Koalition einen Haushalt vorlegen, der allen Schmerzliches abverlangt. Kürzungen bei Sozialausgaben müssten die Genossen schlucken, neue Schulden oder Steuererhöhungen die FDP, weniger Geld für Klimaprojekte die Grünen.

Was für eine Vertrauensfrage spricht

Als realistisches Szenario bezeichnet die Vertrauensfrage ein SPD-Abgeordneter. Als „denkbar, aber unwahrscheinlich“ ein anderer. „Olaf könnte die Fraktion so zur Disziplin zwingen“, sagt eine Abgeordnete. Auch bei den Grünen macht man sich ernsthaft über diesen Fall Gedanken. Nur öffentlich mag das Wort lieber keiner aussprechen.

Scholz gilt nicht als Spieler. Die Vertrauensfrage wäre aber ein Risiko. Wenn sie scheitert, kann der Bundespräsident das Parlament auflösen, muss es aber nicht. Was würde Frank-Walter Steinmeier tun? Gäbe es Neuwahlen? Was das auslösen kann, zeigt sich gerade in Frankreich: Präsident Emmanuel Macron hat dort nach seiner Niederlage bei der Europawahl das Parlament aufgelöst. Land und Politik versinken seither im Chaos. Der Politikwissenschaftler Dominique Reynié spricht von einer „Verflüssigung“ der politischen Ordnung.

Wäre das mutig oder waghalsig?

Olaf Scholz steht eher für Ordnung als für Verflüssigung. Vielleicht wäre eine Vertrauensfrage aber auch seine letzte Chance auf eine längerfristige Zukunft im Kanzleramt. Laut dem neuen Politbarometer im Auftrag von ZDF und Tagesspiegel bewerten nur noch 28 Prozent der Menschen seine Kanzlerschaft irgendwie positiv. Unter den zehn wichtigsten Politikerin ist nur AfD-Chefin Alice Weidel noch unbeliebter. Dramatisch für den Kanzler und seine Partei: Nur 19 Prozent meinen, dass sich die SPD in der Regierung stark durchsetze.

Schon seit Sonntag macht eine andere Umfrage in der SPD die Runde: 85 Prozent der Menschen fordern, Olaf Scholz müsste in der Regierung klarer die Richtung vorgeben. Erst das Land, dann die Parteien. Erst das Beste für die Menschen, dann meine Kanzlerschaft. Das könnte die klare Botschaft sein. Und nebenbei ließe sich so auch seine murrende Fraktion wieder auf Linie bringen.

Die Frage für Olaf Scholz ist: Wäre das mutig oder einfach nur waghalsig?

Endspiel. So wird das Verhandeln um den Haushalt in diesen Tagen häufig genannt. Doch selbst, wenn es dem Kanzler gelingen sollte, diesen Haushalt der Gegensätze zu schmieden: Die Zweifel an der Ampel-Koalition reichen längst tiefer, sind grundsätzlicher.

Die Zweifel an der Ampel sind inzwischen grundsätzlich

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hatte schon am Tag nach der Wahl, nach offensichtlich kurzer Nacht, auf einer Pressekonferenz in der Parteizentrale davon gesprochen, dass die Ampel ganze Teile der Gesellschaft verloren habe. Bis in die Partei- und Fraktionsführung der SPD gibt es inzwischen Zweifel daran, ob und wie die Ampel dieses Vertrauen in ihre Arbeit und, ganz grundsätzlich, in demokratische Politik wieder erlangen kann.

„Womöglich saugen sich die drei Parteien bis zur regulären Wahl im nächsten Jahr auch gegenseitig jede Kraft“, sagt ein ehemaliger Wahlkampfmanager der Sozialdemokraten. „Was hielte uns dann in dieser Koalition?“

Die Frage für die SPD ist: Bringt dieses Bündnis noch politische Ergebnisse oder richtet es vor allem irreparable Flurschäden an? Am Sonntagnachmittag wird sich die SPD-Spitze nach Tagesspiegel-Informationen zu einer Krisensitzung treffen, zuerst hatte „Bild“ darüber berichtet. Wird hier ein Sündenbock gesucht, gar gefunden?

Olaf Scholz neigt nicht zu Personalveränderungen, er würde sich damit ja selbst korrigieren, was er tunlichst vermeidet. Scholz setzt vielmehr auf: Friedrich Merz. Auch am Dienstag im Otto-Wels-Saal fällt der Name, wieder einmal. Im Bundestagswahlkampf werde er einen Zweikampf gegen den aufbrausenden CDU-Mann schon gewinnen. Da sind sich Scholz und seine Berater sicher. Seine Partei ist es, spätestens seit Sonntag, nicht mehr.