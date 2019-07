Eine Audioaufnahme, die der Online-Plattform BuzzFeed News vorliegt, könnte einen Skandal aufdecken: Ein Öl-Deal zwischen Italienern und Russen, soll der rechtsextremen Lega Nord Geld für den Europawahlkampf zugespielt haben.

Das Tape stammt vom 18. Oktober 2018, aufgenommen in einem Moskauer Hotel. Zu hören sind „drei Russen, drei Italiener“, wie der BuzzFeed-Journalist Alberto Nardelli berichtet.

Einer der Männer ist Gianluca Savoini, ein enger Vertrauter des italienische Innenminister Matteo Salvini und Parteivorsitzender der rechtsextremen Partei Lega Nord. Der Deal sieht den Verkauf von Öl im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar an die italienische Ölfirma Eni vor.

Über Rabatte der russischen Ölfirma sollen 65 Millionen US-Dollar übrig bleiben, diese könne die Lega, so die Andeutung eines italienischen Gesprächspartners, zur Finanzierung ihres Europawahlkampfes verwenden.

Savoini wird in den italienischen Medien als Minister Salvinis „Sherpa für Russland“ beschrieben. Laut BuzzFeed nutzt er einen WhatsApp-Avatar, der ihn händeschüttelnd mit Putin zeigt. Die russischen Männer, die laut BuzzFeed auf den Aufnahmen nicht zu identifizierbar seien, beschreiben Salvini enthusiastisch als den „europäischen Trump“. Ob die Lega jemals etwas vom russischen Öl-Geld bekommen hat, ist derzeit noch unklar.

Bisher stritt Salvini vehement ab, ausländisches Geld angenommen zu haben, um seine Partei zu finanzieren. „Ich habe es schon in der Vergangenheit beklagt, ich werde es auch heute, morgen und übermorgen tun: Ich habe nie einen Rubel, einen Euro, einen Dollar oder einen Liter Wodka an Finanzierung von Russland genommen“, erklärte er am Mittwoch.

Das italienische Investigativmagazin „L'Espresso“ - das der Opposition nahe steht - hatte im Februar einen Bericht veröffentlicht, wonach Geld aus Russland Salvinis Europawahlkampf finanzieren sollte. Salvini wies auch damals zurück, dass bei der Lega Gelder aus Russland angekommen seien. (mit dpa)