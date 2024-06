Entscheidung des Gerichts Ex-Kanzler Schröder hat keinen Anspruch auf Bundestags-Büro

Gerhard Schröder war diesmal persönlich gekommen. „Schön, dass Sie selbst gekommen sind, das ehrt uns,“ begrüßt ihn der Vorsitzende Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Boris Wolnicki. „Es ist ganz angenehm, hier zu sein“, brummt Schröder.

Dem Bundeskanzler a.D. fehlt sein Altkanzlerbüro, das seine mittlerweile ebenfalls aus dem Amt geschiedene Nachfolgerin Angela Merkel mit großzügiger Personalausstattung nutzen darf.

Das Gericht hatte nun über Schröders Berufungsklage gegen ein erstinstanzliches Urteil des Verwaltungsgerichts zu beraten, das seinen Büro-Anspruch im Mai vergangenen Jahres abgewiesen hatte. Schröder, der mit Ehefrau Soyeon Schröder-Kim erschien, will nun feststellen lassen, dass der Entzug rechtswidrig war.

Kann es einen solchen Anspruch geben? Schon das Verwaltungsgericht prüfte damals sorgfältig und fand nichts. Es gibt keine Regelung, die Altkanzler-Büros garantiert. Ausscheidende Kanzlerinnen und Kanzler haben zwar Ansprüche auf Versorgungsbezüge, aber nicht auf Büros mit Mitarbeitern und Chauffeuren. Für den ersten Kanzler der Republik Konrad Adenauer (CDU) übernahm noch dessen Partei die Kosten. Später übernahm das der Bundestag.

Schröders Freundschaft zu Putin entscheidend

Traditionell ist es so, dass die Fraktionen dem Ex-Amtsträger aus ihren Reihen die Räume stellen. Das Personal wiederum läuft über das Bundeskanzleramt, das zugleich die Fach- und Dienstaufsicht ausübt. Wer als Journalist etwas über dort ausgeübte Tätigkeiten wissen will, hat es dann presserechtlich mit einer im Prinzip selbstständigen Behörde zu tun – so hat es das OVG bereits entschieden.

Es ist ein Mix aus eigener Behörde, Kanzleramt und Bundesetat. Schröders Quasi-Rausschmiss wurde im Bundestag beschlossen, der die Hoheit über die Mittel hat. Im Sommer 2022 flatterte dann ein Brief aus dem Kanzleramt herein, das Büro sei „ruhend gestellt“. Eine formelle Begründung blieb aus, aber allen war klar, dass Schröder wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Putin gewissermaßen auf die Sanktionsliste kam.

Wie schon vor dem Verwaltungsgericht, ging es auch in der Berufungsverhandlung vor allem um ein mögliches Gewohnheitsrecht, das aus der langjährigen Staatspraxis heraus entstanden sein könnte. Schröders Anwälte trugen erneut vor, frühere Korrespondenz zwischen Kanzleramt und Bundesfinanzministerium belege, dass alle Beteiligten stillschweigend einen solchen Anspruch voraussetzten.

Auch ein längeres persönliches Statement des Altkanzlers half nichts. Schröder berichtete von seinem Vermittlungsversuch im Ukrainekrieg, seinen Gesprächen in Istanbul und Moskau. „Wir haben versucht, zum Ende des Krieges beizutragen“, musste dann aber feststellen: „Das ist dann irgendwie verlaufen“.