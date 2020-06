Bei Ermittlungen in einem neuen bundesweiten Missbrauchsfall hat die Polizei Münster drei Kinder als Opfer identifiziert. Sie seien fünf, zehn und zwölf Jahre alt, teilten die Ermittler am Samstag auf einer Pressekonferenz in Münster mit.

Elf Tatverdächtige wurden festgenommen, gegen sieben Beschuldigte wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es handele sich um sechs Männer und eine Frau. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-Jähriger aus Münster. Außerdem handele es sich um dessen Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel und Köln.

Über mehrere Stunden sollen vier Männer wechselweise die Kinder in einer Gartenlaube schwer sexuell missbraucht haben. Vor den Taten sollen die Kinder betäubt worden sein. Körperliche Verletzungen hätten sie nicht davon getragen, sagte der Leiter der Ermittlungen, Joachim Poll, in Münster. Die Kinder seien von Rechtsmedizinern untersucht worden.

Bei den Opfern handelt es sich laut den Ermittlern um den 10-jährigen Sohn der Lebensgefährtin des Münsteraners und um den 5-jährigen Sohn des Beschuldigten aus Staufenberg. Das habe die Auswertung einer bereits gelöschten Festplatte ergeben, die die Ermittler versteckt in einer Zwischendecke der Gartenlaube gefunden hatten. Sie würden nun von den zuständigen Jugendämtern betreut.

Diaprojektion des mutmaßlichen Tatortes, einer Gartlenlaube (Screenshot). Foto: Polizei Münster/ ntv/ Tsp

Die Ermittler hätten „unfassbare“ Bilder sehen müssen. Mit den Worten „nun beginnt das Schockierende“ begann der Leiter der Ermittlungen Joachim Poll seine Schilderung des Missbrauchs. Es gehe um sexuelle Handlungen schwerster Art. „Sie können es sich nicht vorstellen“, sagte er.

Zudem haben die Ermittler in einem Keller in Münster einen komplett eingerichteten, klimatisierten Serverraum gefunden. Er sei dem 27-jährigen Tatverdächtigen zuzurechnen, einem IT-Techniker, sagte Kriminalhauptkommissar Poll am Samstag in Münster. Speichervolumen der sichergestellten Daten liege nach ersten Erkenntnissen bei über 500 Terrabyte.

Poll sprach von mehreren Hundert Asservaten an gefundener IT-Technik. Die Tatverdächtigen hätten „hochkonspirativ“ gewirkt und auf vielfältigen Wegen ihre Kommunikation verschlüsselt. Den Ermittlern sei es bis heute nicht gelungen, alle Daten zu entschlüsseln. Poll sprach von aufwendigen, kniffligen und mit viel Technik verbundenen Ermittlungen. Der 27-Jährige aus Münster sei in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Kreis Coesfeld für die IT-Technik tätig gewesen.

Ob das mutmaßliche Täter-Netzwerk nur in Deutschland oder auch im Ausland agiert habe, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, so Poll. Dazu müssten weitere Daten ausgewertet werden.

Ein mehrfach gesicherter Server-Raum, der in einem Keller in Münster entdeckt wurde. (Screenshot). Foto: Polizei Münster/ ntv/ Tsp

Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer Kinder hundertfach über Jahre schwer sexuell missbraucht. Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte nach dem Fall Lügde das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt und die Arbeit der Ermittlungsbehörden in diesem Bereich verstärkt. (dpa)