Erster deutscher Ministerbesuch seit 26 Jahren Bildungsministerin Stark-Watzinger will 2023 nach Taiwan reisen

Bundesbildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will 2023 nach Taiwan reisen. Das gab der FDP-Abgeordnete Peter Heidt am Montagabend bei einer Podiumsdiskussion in Berlin bekannt.

„Diese Reise ist sehr wichtig, denn wir wollen die Beziehungen zu Taiwan ausbauen“, sagte Heidt dem Tagesspiegel. „Der Bildungs-, aber auch der Forschungs- und Digitalbereich sind da entscheidend.“

Zudem habe der Besuch, der für das Frühjahr vorgesehen sei, enorme symbolische Bedeutung und sei auch ein Signal an China. „Wir machen damit deutlich, dass Taiwan für uns ein wichtiger Partner ist und es eine Änderung des Status Quo in der Taiwanstraße nicht mit Gewalt geben darf“, sagte der Parlamentarier.

Taiwan hat nie zur Volksrepublik China gehört. Dennoch erhebt Peking Herrschaftsanspruch über den Inselstaat und behält sich vor, diesen mit Gewalt durchzusetzen. Fast täglich überfliegen chinesische Kampfjets die Medianlinie der Taiwanstraße, die als inoffizielle Grenze gilt.

Ampel erarbeitet gerade China-Strategie

„Wir zeigen damit, dass wir selbstbewusst genug sind, mit Taiwan auch auf dieser Regierungsebene über den Ausbau der Beziehungen zu sprechen“, sagte Heidt.

In der Ampelkoalition, die gerade eine China-Strategie erarbeitet, habe es dazu „keinen wirklichen Dissens gegeben“, erklärte er im Anschluss an eine Veranstaltung der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft sowie der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur, bei der unter anderem die Vorsitzende von Taiwans Nationaler Menschenrechtskommission, Chen Chu, zugegen war. Chen wird am Mittwoch auch im Menschenrechtsausschuss des Bundestages empfangen.

Stark-Watzingers Reise wäre der erste deutsche Ministerbesuch in dem demokratischen Inselstaat seit 1997. Damals besuchte Wirtschaftsminister Günter Rexrodt (FDP) das ostasiatische Land. Zuvor war Rexrodt bereits 1994 sowie sein Amtsvorgänger Jürgen Möllemann (FDP) 1992 Taiwan gereist.

Im November hatte Stark-Watzinger ihren taiwanesischen Amtskollegen Wu Tsung-Tsong in Berlin empfangen. In derselben Woche war auch Franziska Brantner (Grüne), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, nach Taiwan gereist. Beide Besuche wurden eher zurückhaltend kommuniziert.

Die Überlegung ist, ob wir im Universitätsbereich etwas mit Taiwan aufbauen können. FDP-Abgeordneter Peter Heidt

Zum Fokus von Stark-Watzingers geplanter Visite sagte Heidt: „Die Bildungsministerin ist ja auch Forschungsministerin und deshalb sehr interessiert daran, wie wir universitäre Verbindungen nach Taiwan knüpfen können. Wir Freien Demokraten sehen die Konfuzius-Institute in Deutschland sehr kritisch“, erklärte er in Bezug auf die teilweise vom chinesischen Parteistaat gelenkten Institute an deutschen Universitäten. „Trotzdem bleibt natürlich das Erlernen der chinesischen Sprache und das Verstehen der Kultur wichtig. Die Überlegung ist, ob wir im Universitätsbereich etwas mit Taiwan aufbauen können.“

Heidt sagte zudem, dass eine Einladung des taiwanesischen Außenministers nach Deutschland denkbar sei: „Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ihn einladen.“ Während einer Delegationsreise des Menschenrechtsausschusses im Oktober hatte der Bundestagsabgeordnete Taiwans Außenminister Joseph Wu sowie Staatspräsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh getroffen.

Aus Rücksicht auf China pflegen die Spitzen der deutschen Verfassungsorgane (Bundestag, -rat, -präsident, -regierung, -verfassungsgericht) sowie das Außen- und Verteidigungsministerium derzeit keinen Kontakt mit Amtskollegen in Taiwan. Einen Besuch eines taiwanesischen Außenminister in Deutschland gab es noch nie, jedoch hat Wu unlängst Brüssel und Prag besucht. In Berlin war das bislang nicht möglich.

„Vielleicht wäre das zunächst eine Einladung zu einer Veranstaltung und nicht unbedingt ein offizieller Besuch als Außenminister“, sagte Heidt über den Vorschlag, zu dem es jedoch noch keine konkreten Pläne gebe. „Das könnte zum Beispiel eine Einladung einer Stiftung zu einem Panel über Südostasien sein.“

