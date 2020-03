Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien bietet Deutschland den Vereinten Nationen an, 100 Millionen Euro zusätzlich für die Unterbringung und Versorgung notleidender Menschen in der Provinz Idlib bereitzustellen. Dies sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag vor seinem Abflug zu einem EU-Außenministertreffen in Zagreb. „Dafür gibt es aber klare Voraussetzungen: Der humanitäre Zugang und der Schutz der Helfer und der Bevölkerung müssen gewährleistet werden.“

Nun komme es entscheidend darauf an, dass Russland und die Türkei bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag in Moskau dafür die Bedingungen schüfen.

In der russischen Hauptstadt treffen sich am heutigen Donnerstag der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Kremlchef Wladimir Putin. Bei dem Gespräch wollen die Politiker erörtern, wie die Krise in der nordwestsyrischen Rebellenhochburg Idlib eingedämmt werden kann. Erdogan hatte gesagt, dass er auf eine „Waffenruhe“ oder andere Lösungen hoffe.

„Was wir jetzt brauchen, ist eine sofortige Waffenruhe und die Sicherung der Versorgung der Million Binnenflüchtlinge“, sagte Heiko Maas. Russland muss Druck auf das Assad-Regime ausüben, damit die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen endlich aufhören“, sagte der SPD-Politiker. Zudem müssten die Hilfsorganisationen auch in Zukunft grenzüberschreitenden Zugang zu den notleidenden Menschen erhalten.

„Das Ausmaß der humanitären Katastrophe ist dramatisch“

Maas sagte, Europa könne und müsse mehr tun, um auf ein Ende der Kämpfe und eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung hinzuwirken. „Das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Idlib ist dramatisch.“ Außerdem wolle man bei dem Treffen über die Flüchtlingssituation an den EU-Außengrenzen beraten.

In Zagreb kommen an diesem Donnerstag die EU-Verteidigungs- und Außenminister zusammen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre Kollegen treffen sich am Vormittag (8.30 Uhr) in der kroatischen Hauptstadt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) folgen dann die Chefdiplomaten der 27 EU-Staaten. (dpa/Tsp)