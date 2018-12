Herr Lehne, 2019 wird ein wichtiges Jahr für Europa. Die Briten treten aus, im Mai wird ein neues Europaparlament gewählt. Dann kommt ein neuer Haushaltsplan, der bis 2027 gelten soll. Der Europäische Rechnungshof hat die Aufgabe, die Ausgaben zu kontrollieren und damit auch Verschwendung von EU-Geldern zu vermeiden. Wie funktioniert das in der Praxis?

Wir prüfen in erster Linie die Arbeit der EU-Kommission. Bei der Vergabe von EU-Fördergeldern hat sich der Europäische Rechnungshof in der Vergangenheit sehr stark auf die Frage konzentriert, ob die Regularien eingehalten wurden - etwa die Vorschriften bei der Ausschreibung. In diesem Bereich ist die EU in den vergangenen zwei Jahrzehnten gewaltig vorangekommen: In der Zeit, als die Kommission wegen Unregelmäßigkeitsvorwürfen 1999 zurücktreten musste, gab es bei der Mittelvergabe prozentuale Fehlerquoten im zweistelligen Bereich. In der aktuellen EU-Haushaltsperiode sind wir über den gesamten Haushalt bei geschätzten 2,4 Prozent angelangt. Daher stehen für uns inzwischen andere Fragen im Vordergrund: Ergibt ein Projekt planerisch einen Sinn? Steht ein tragfähiges Geschäftsmodell dahinter?

Können Sie Beispiele nennen?

Es stellt sich etwa die Frage, ob es Sinn ergibt, erhebliche Summen in den Ausbau des Brenner-Basistunnels zu stecken, wenn die Anschlüsse in Bayern und Italien möglicherweise nicht rechtzeitig gebaut werden. Wir erstellen gegenwärtig einen Bericht zu den von der EU geförderten transeuropäischen Verkehrsnetzen, mit denen die Verbindungen im Binnenmarkt verbessert werden sollen.

Welche Folgen hat es, wenn sich der Fokus Ihrer Arbeit auf die Frage verlagert, welche EU-Projekte überhaupt sinnvoll sind?

In diesem Jahr haben wir rund 50 Berichte zu einzelnen EU-Politikbereichen erstellt. Der neue Schwerpunkt in unserer Arbeit führt dazu, dass die Fachpolitiker in den betroffenen Ausschüssen im Europaparlament plötzlich Interesse für unsere Arbeit zeigen. Ich weiß ja selbst aus meiner Erfahrung als Parlamentarier, dass man als Abgeordneter seinen ganzen Ehrgeiz daransetzt, ein bestimmtes Gesetz zu verabschieden. Aus meiner heutigen Warte füge ich aber hinzu: Die Arbeit eines Parlamentariers darf nicht beendet sein, wenn das Gesetz verabschiedet ist. Die Umsetzung und die Kontrolle der beteiligten Verwaltungen ist genauso wichtig.

Derzeit verhandelt die EU-Kommission mit den Mitgliedstaaten über die Verteilung der Gelder in der nächsten Finanzperiode zwischen 2021 und 2027. Wie lautet ihr Ratschlag an die Verhandler?

Um es zugespitzt zu sagen: Es darf keine flächendeckende Subventionierung geben, und es darf auch kein Geld in nutzloses Betongold umgewandelt werden. Unser besonderes Augenmerk gilt der Agrarpolitik in der nächsten Haushaltsperiode. Eigentlich hat sich die EU das Ziel gesetzt, dörfliche Strukturen zu fördern sowie die Umwelt und das Klima zu erhalten. Dazu passt aber nicht, dass 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fördermittel in die Agrarindustrie fließen. Dagegen bräuchten kleinere und mittlere Betriebe in den Mittelgebirgsregionen sehr viel mehr Unterstützung. Und wenn die Großbetriebe dann Umweltschäden produzieren, dann gibt es wieder andere EU-Programme zur Behebung dieser Schäden. Das ergibt doch keinen Sinn.

Und kommt Ihre Botschaft bei den Verantwortlichen an?

In der Agrarpolitik hat man es häufig mit Verantwortlichen zu tun, die sich seit Jahrzehnten mit ihrem Fachbereich beschäftigen. Entsprechend groß ist auch das Beharrungsvermögen. Die Bereitschaft zu wirklich fundamentalen Reformen wird nicht aus dem Agrarsektor selbst kommen. Der Druck von außen muss wohl noch größer werden, damit sich etwas bewegt. Aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass die Mittel weniger einseitig auf die Großbetriebe konzentriert werden.

Wie denn?

Machen wir uns nichts vor: Die EU-Kommission wird sich bei den Etatverhandlungen voraussichtlich nicht komplett mit ihrer Forderung durchsetzen, dass der nächste EU-Haushaltsrahmen 1,1 Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung umfassen soll. Wahrscheinlich wird man in den Verhandlungen irgendwo unterhalb dieser Marke landen. Wenn die EU aber gleichzeitig neue Aufgaben wie die Sicherung der Außengrenzen ausbauen will, dann muss es Umschichtungen zu Lasten der größten Blöcke im Etat geben. Und das sind nun einmal die Agrarförderung und die Kohäsionsfonds, also die wichtigsten Strukturhilfen.

Reichen denn Umschichtungen?

Der gesamte EU-Haushalt umfasst derzeit 140 Milliarden Euro pro Jahr. Das klingt nach viel, ist aber tatsächlich eher wenig. Daher ist das Geld nur wirksam angelegt, wenn wir uns auf bestimmte Ziele konzentrieren und nicht nach dem Gießkannenprinzip ausschütten. Es braucht mehr Fokussierung auf wirklich wichtige Aufgaben.

Fallen eigentlich bestimmte Mitgliedsländer besonders auf, wenn der Rechnungshof die Verwendung von Mitteln prüft?

Unsere normalen Prüfungen sind zwangsläufig Stichproben. Und aus einzelnen Fällen sollte man keine allgemeinen Rückschlüsse ziehen. Bei 1000 Prüfungen in 28 Mitgliedstaaten ist die statistische Basis für eine Einzelbewertung der Mitgliedstaaten zu klein. Aber meine allgemeine Einschätzung ist, dass kein Mitgliedsland negativ besonders auffällt.

Also auch die osteuropäischen Länder nicht, die erst seit 2004 dabei sind? Kommen die schon klar mit der Verwendung von EU-Mitteln? Gerade Ungarn hat ja recht viele Vertragsverletzungsverfahren und auch mehrere Ermittlungsverfahren der EU-Sonderbehörde gegen Korruption am Hals.

Ich kann nur aus Sicht des Haushaltskontrolleurs sprechen, denn für Betrugsverdachtsfälle sind wir nicht zuständig. Und aus unserer Sicht muss ich sagen, dass die Osteuropäer nicht besser und nicht schlechter abschneiden bei der Mittelverwendung als die anderen. Es gibt natürlich regionale Unterschiede, wenn es um die Effizienz geht oder die Fähigkeit, eigene Kofinanzierungsmittel bereitzustellen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die EU-Programme eben zu wenig konzentriert sind.

In Deutschland hat der Bund ja derzeit das Problem, dass Mittel für kommunale Unterstützungsprogramme nicht im geplanten Maß abfließen.

Das haben wir in der EU auch. Immer wieder werden Mittel nicht abgerufen. Eben weil es an der verlangten Mitfinanzierung hapert, oder weil Planungen nicht vorankommen und Verwaltungen nicht hinterherkommen. Die Mittel sind gebunden und müssen zu einem späteren Zeitpunkt abgewickelt werden. Neuerdings sogar drei Jahre über die Haushaltsperiode hinaus. Das ist aber ein echtes Problem geworden. Denn diese noch abzuwickelnden Mittelbindungen liegen mittlerweile bei nahezu dem Doppelten des eigentlichen Haushaltsvolumens. Da sind also gewaltige Beträge aufgelaufen. Die Kommission will sie nun abbauen. Aber ich bin nicht sicher, dass das Parlament und der Europäische Rat das mitmachen.