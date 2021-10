Nach dem Absturz in der Wählergunst bei der Bundestagswahl hat die Union einer Umfrage zufolge wieder etwas an Boden gewonnen. Im am Dienstag veröffentlichten Insa-Meinungstrend für die "Bild"-Zeitung verbessern sich CDU/CSU um eineinhalb Punkte auf 20 Prozent. Die FDP verliert demnach einen Punkt auf 14 Prozent, die AfD einen halben Punkt auf elf Prozent.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

SPD (28 Prozent), Grüne (16 Prozent) und Linke (fünf Prozent) bleiben den Angaben zufolge gegenüber der Vorwoche unverändert. Die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf sechs Prozent.

Eine Ampel-Koalition hat der Umfrage zufolge mit zusammen 58 Prozent eine klare Mehrheit der Wählerstimmen. Aber auch eine Jamaika-Koalition mit zusammen 50 Prozent und Rot-Grün-Rot mit zusammen 49 Prozent kämen demnach auf parlamentarische Mehrheiten im Bundestag.

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus:



"Die Union stabilisiert sich auf niedrigem Niveau", erklärte Insa-Chef Hermann Binkert. "Die Chance auf eine Neuaufstellung gibt ihr etwas Rückenwind." Die CDU will bis Anfang November entscheiden, wie ein Nachfolger für Parteichef Armin Laschet bestimmt wird. Bis Anfang 2022 soll die gesamte Führungsriege neu gewählt werden.

Mehr zum Thema Erste Rekord-Bundestagssitzung im Livestream SPD-Politikerin Bärbel Bas ist neue Bundestagspräsidentin

Für den Insa-Meinungstrend wurden vom 22. bis zum 25. Oktober insgesamt 2105 Bürger befragt. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten. (AFP)