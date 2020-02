Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma spricht von „Verachtung der Demokratie“ Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat entsetzt auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD reagiert. Die Wahl „mit den Stimmen von Nazis“ zeige eine Verachtung der Demokratie, sagte der Vorsitzende Romani Rose am Donnerstag in Heidelberg. Der 5. Februar 2020 bedeute eine Zäsur in der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland.



Die Abgeordneten von CDU und FDP in Thüringen hätten im dritten Wahlgang „bewusst für den Exit der Demokratie gestimmt“, sagte Rose und bezeichnete den Vorgang als Verhöhnung demokratischer Werte und Prinzipien. CDU und FDP in Thüringen hätten das Vertrauen in den demokratischen Prozess tief erschüttert.



In Thüringen hatte der FDP-Landeschef Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang 45 der 90 abgegebenen Stimmen vom Erfurter Landtag erhalten und damit auch die Stimmen der AfD. Er setzte sich damit gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch, der 44 Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Wahl führte bundesweit zu einer heftigen Kontroverse. In mehreren Städten gab es am Mittwochabend Demonstrationen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte den Vorgang unverzeihlich und forderte, das Votum rückgängig zu machen. (epd)