Spahn sieht „erste Erfolge“ der Impfkampagne in Deutschland: Der Gesundheitsminister ist trotz weiterer Probleme mit Astrazeneca zuversichtlich, zudem ist die Inzidenz bei über 80-Jährigen zuletzt deutlich gesunken. RKI-Chef Wieler warnt allerdings vor „deutlichen Signalen einer Trendumkehr“ wegen B.1.1.7.

Mutanten-Horrorszenario bisher ausgefallen – Lage stabil: Dort, wo sich B.1.1.7 besonders weit verbreitet, entwickeln sich wichtige Zahlen positiv – in den Hotspots Flensburg, Hannover, Düsseldorf. Doch eine erneute Befragung zeigt: Das ist kein Grund zur Entwarnung.

Berlins sechstes Impfzentrum öffnet: Im März soll es auch im früheren Flughafen Tempelhof losgehen - dort werden dann Berliner unter 65 Jahren geimpft. Die Details finden Sie hier.

Nüßlein lässt Amt als Unionsfraktionsvize ruhen: Der CSU-Politiker soll im Zusammenhang mit dem Handel mit Corona-Schutzmasken die Hand aufgehalten haben – gegen ihn laufen Korruptionsermittlungen. Doch Nüßlein selbst hält die Vorwürfe für unbegründet.

Tod eines 13-Jährigen in Sinsheim: Eifersucht wegen einer 12-Jährigen soll der Auslöser gewesen sein - ein Junge starb durch „Verbluten nach innen“. Doch der tatverdächtige 14-Jährige bestreitet die Tat. Innenminister Seehofer will mehr Prävention.

Karl Lauterbach auf allen Kanälen: „Markus Lanz“, „Maybrit Illner“, „hart aber fair“: Ein Fernsehtag, eine Talkshow ist ohne den SPD-Politiker offenbar nicht mehr vorstellbar. Mein Kollege Joachim Huber hat das in seinem Kommentar so aufgespießt: Karl der Große macht jetzt TV.

Kirche und Staat gedenken der Corona-Opfer: Der Toten zu gedenken ist ein zivilisatorisches Ritual. Doch Corona ist weder eine Naturkatastrophe noch ein Verbrechen. Es ist eine Krankheit. Mein Kollege Malte Lehming wirft daher die Frage auf: Sind im Tod nicht alle Menschen gleich?

Wann ist ein Leben am Ende? Der Bundesgesundheitsminister will sich aus Regelungen heraushalten und hält Informationen zurück. Dass passt nicht zueinander. Mein Kollege Jost Müller-Neuhof kritisiert, dass Jens Spahn keine Debatte über die Sterbehilfe will.

Ermordet, angegriffen, gestalkt, bedroht: In Deutschland ist Gewalt und Hass gegen Frauen Alltag – online wie offline. Was kann die Gesellschaft dagegen tun, wenn Frauen zur Zielscheibe werden?

„Das ,NoCovid‘-Konzept halte ich für illusorisch“: Alexander Kekulé polarisiert in der Corona-Pandemie. Im Interview kritisiert er die Planlosigkeit der Regierung – und verteidigt die Impforganisation.

Letzte Adresse in bester Lage: Reich und berühmt – da verbringt man den Lebensabend nicht „im Heim“. In Residenzen wie dem Tertianum am KaDeWe gibt es allen Komfort wie im Luxushotel. Clubraum und Concierge – auch so können Seniorenheime aussehen.

Erst dienste sie ihm, jetzt greift sie ihn an: Nikki Haley versucht das Unmögliche, sie will sich von Donald Trump distanzieren, seine Basis aber für sich gewinnen. Der Plan könnte sie ins Weiße Haus führen, meint Juliane Schäuble.

Einen Film schauen: Matrix-Prämisse, Lynch-Albtraum und Nolan-Nerdtum – das Science-Fiction-Drama „Bliss“ von Mike Cahill (auf Amazon) ist ein anarchischer Trip mit philosophischem Überbau.

Musik hören: Jeden Freitag stellen Popkritiker/innen ab 21 Uhr auf Radio eins die Pop-Alben der Woche im Soundcheck vor. Diesmal mit Melvins, Adrian Younge und Lael Neale.

Was kochen: Kleiner Aufwand, großer Genuss, Einfache Rezepte aus unserer Redaktion. In Folge 23 backen wir uns den Frühling in Grün und Rosé – eine Quiche mit Fisch.

Die Linke regelt am Samstag die Nachfolge der beiden bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Riexinger, die nach fast neun Jahren nicht noch einmal antreten. Kandidatinnen sind die hessische Fraktionschefin Janine Wissler und die Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow.

In Südkorea startet am Samstag das landesweite Impfprogramm. Verabreicht wird zunächst der Impfstoff von AstraZeneca an Mitarbeiter von Pflegeheimen. Zudem sollen insgesamt 117.000 Dosen des Pfizer/BioNTech-Stoffes an medizinisches Personal in Covid-Zentren verbreicht werden.

Die Polizei will am Wochenende in Berlin wieder die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen kontrollieren – und dabei vor allem die innerstädtischen Stadtparks in den Blick nehmen. Am vergangenen Wochenende waren im Volkspark Friedrichshain, im Mauerpark, im Park am Gleisdreieck und im Görlitzer Park viele Menschen unterwegs gewesen. Nun erwarten die Wetterexperten vor allem für Sonntag häufig Sonnenschein:Die Temperaturen sollen 9 bis 11 Grad erreichen.

46 Prozent – so stark sind die Berliner Kitas aktuell ausgelastet. Denn die Einrichtungen laufen nur im Notbetrieb, eine vom Senat vorgeschriebene Betreuungsobergrenze von 60 Prozent darf nicht überschritten werden. Aber was verbirgt sich hinter diesen Zahlen? Milan Renner, Sprecher der Initiative Familien in der Krise sagt: „Viele Eltern haben sich seit mehr als zwei Monaten zusammengerissen und ihre Kinder zu Hause betreut, aber sie gehen jetzt auf dem Zahnfleisch.“

