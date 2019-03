Neben Fridays for Future sind die analogen Initiativen "Parents for Future" und " Scientists for Future" sowie der BUND bei der Demo vertreten. Vertreter der BUNDjugend werden sich kurz vor 10 Uhr am Verkehrsministerium treffen. Die Scientists for Future, die zum ersten Mal dabei sind, wollen ihre Unterschriftenliste mit der genauen Anzahl der Wissenschaftler, die die Schulstreiks unterstützen, an die Organisatoren von Fridays for Future übergeben. Nach aktuellem Stand am Donnerstag haben 19.000 Wissenschaftler aus allen Disziplinen im deutschsprachigen Raum unterschrieben. (Amy Walker)