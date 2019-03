Friday for Future in Potsdam Potsdam mehrere hundert Kinder und Jugendliche beteiligt. Mit Protestplakaten wie „Unsere Parole, raus aus der Kohle“, „Kohldampf auf Klimaschutz“ und „Kein Meerblick für Potsdam“ kamen zum Auftakt am brandenburgischen Landtag am Freitagmittag nach Angaben von Ordnern rund 500 Menschen zusammen, darunter auch einige Erwachsene. Die Polizei sprach zu Beginn von „300 mit Zulauf“. Nach der Auftaktkundgebung standen eine Menschenkette um den Landtag und eine Demonstration zur Staatskanzlei auf dem Programm.



Bei der Auftaktkundgebung begrüßte auch die Physikerin und Klimaforscherin Brigitte Knopf, die mehrere Jahre lang am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) tätig war und seit 2015 Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) in Berlin ist, die Schülerproteste. Zuvor hatten Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) und Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU, Linken und Grünen mehrere der brandenburgischen „Fridays for Future“-Aktivisten im Parlament empfangen.



Sie begrüße das Engagement der Schülerinnen und Schüler sehr, betonte Stark bei dem rund einstündigen Gespräch im Landtag. Auch aus den Fraktionen kam Unterstützung. „Wir finden euer Engagement gut“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben. Er „begrüße sehr, dass es zu diesen Schülerstreiks kommt“, sagte der Linken-Fraktionsvorsitzende Ralf Christoffers und betonte, dass der Braunkohleabbau in Brandenburg 2033 enden werde. Es sei „wichtig, dass die Jugend aufsteht“, sagte die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher. Die Proteste widerlegten zudem die Behauptung, dass die Jugend unpolitisch und nur im Internet unterwegs sei. Das Engagement sei „ganz, ganz großartig“.



Einwände des Lausitzer SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Roick gegen Proteste während der Schulzeit mit dem Hinweis, die friedliche Revolution in der DDR habe auch nicht tagsüber sondern „am Montagabend“ stattgefunden, wurden von den Schülern zurückgewiesen. „Diese Frage ist komplett falsch“, hieß es aus dem Kreis der jugendlichen Aktivisten. Es könne nicht darum gehen, wann gestreikt wird, sondern nur darum, wofür.



Aus den Fraktionen kamen auch Angebote zu weiteren Gesprächen mit Jugendlichen zum Klimawandel. „Wir werden ein Gesprächsformat finden, bei dem ihr nicht vereinnahmt werdet“, sagte die Landtagspräsidentin: „Alles ist möglich.“ Die AfD-Fraktion war nicht an dem Schüler-Dialog beteiligt. Stattdessen versuchten am Rand der Kundgebung drei Vertreter des AfD-Spektrums kurzzeitig mit einem Transparent gegen „Klimahysterie“ und Zwischenrufen gegen Schulschwänzer, die Proteste zu stören.



In Brandenburg waren am Freitag auch in Cottbus, Eberswalde, Falkensee, Luckenwalde und Templin „Fridays for Future“-Proteste für mehr Klimaschutz geplant. (epd)