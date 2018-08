Das umstrittene Vorgehen der Polizei gegen ZDF-Reporter in Dresden ist von einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen ausgelöst worden. Der Mann hatte sich am vergangenen Donnerstag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt und sich verbal heftig gegen Filmaufnahmen für das ZDF-Politikmagazin „Frontal 21“ gewehrt. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team und hielt es so etwa eine Dreiviertelstunde fest. Das löste scharfe Kritik aus.

Wie Sachsens Innenministerium am Mittwochabend mitteilte, informierte das LKA darüber, dass es sich um einen Tarifbeschäftigten des eigenen Hauses handelt. Er sei bei dem Geschehen nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen und befinde sich derzeit im Urlaub. „Über mögliche Konsequenzen wird das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt und der Betroffene zu den Vorkommnissen angehört wurde“, hieß es. Näheres zu seiner Position innerhalb des LKA gab das Ministerium nicht bekannt.

„Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten“, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer ersten Reaktion.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte das Vorgehen der Polizei als „klare Einschränkung der freien Berichterstattung“ bezeichnet. Wöller und Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar wiesen Vorwürfe der Behinderung von Reportern und einer Kooperation der Polizei mit Pegida-Demonstranten zurück. Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden soll inzwischen eine Anzeige gegen die Polizei vorliegen. Am Freitag gibt es ein Gespräch zwischen ZDF-Reportern und der Polizei.

Vorgehen der Polizei führt zu Konflikt in Sachsens Koalition

Das Vorgehen der Polizisten in Dresden hat inzwischen auch zu einem Konflikt in der großen Koalition in Sachsen geführt. „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten“, hatte CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer die Aufnahmen unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls kommentiert.

Sein Stellvertreter von der SPD, Martin Dulig, nahm das ZDF-Team hingegen am Dienstag in Schutz. „Selbstverständlich gelten auch für Journalistinnen und Journalisten unsere Gesetze, dennoch muss es ihnen möglich sein, auch von schwierigen Situationen und Demonstrationen frei berichten zu können“, schrieb er in einem Facebook-Eintrag. „Aufgabe der Polizei ist es auch, diese Pressefreiheit zu schützen.“ Es sei eine „gezielte Strategie rechter Aktivisten“, kritische Journalisten „mittels haltloser Strafanzeigen“ zu kriminalisieren. Sicherheitsbehörden und Politik müssten „einen souveränen Umgang“ damit finden, die Polizisten sollten dafür geschult werden.

Am Mittwoch trendete bei Twitter der Hashtag #Pegizei. Er halte diesen Begriff für „unverantwortlich“ schrieb Ministerpräsident Kretschmer am Nachmittag in einer Reaktion auf einen Tweet des Deutschen Journalisten-Verbandes. Die Aufarbeitung des Vorfalls durch die Polizei zeige die „Ordnungsmäßigkeit des Einsatzes“. Kretschmer: „Ich bin ein überzeugter Verteidiger der Pressefreiheit und eines sachlichen Meinungsstreits.“ Zwei Stunden später gab das Innenministerium bekannt, dass das Landeskriminalamt den Pegida-Demonstranten beschäftigt. (mit dpa)