Für die Grünen geht es leicht bergauf SPD fällt in Insa-Umfrage hinter die AfD zurück

Die SPD fällt in der Wählergunst hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für „Bild am Sonntag“ erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 19 Prozent.

Die AfD hingegen kann ihren Wert von 20 Prozent aus der Vorwoche halten und liegt damit einen Punkt vor der Kanzlerpartei.

Leicht bergauf geht es für die Grünen. Sie können einen Punkt zulegen, kommen in dieser Woche auf 14 Prozent. Die FDP bleibt bei sieben Prozent, die Union bei 26 Prozent.

Die Ampel hätte damit zusammen 40 Prozent und würde wie in den Vorwochen eine Mehrheit klar verfehlen.

Die Linke kann einen Punkt hinzugewinnen und würde mit fünf Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen.

Komplizierte Koalitionsarithmetik

Auch im am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ hatte die AfD in der Sonntagsfrage einen Erfolg zu verbuchen, da sie zum dritten Mal in Folge zulegen und mit 19 Prozent (plus 1) in dieser Erhebung einen Höchstwert erreichen konnte.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD dieser Umfrag zufolge nur noch auf 18 Prozent (minus 1), die CDU/CSU bliebe bei 28 Prozent. Auch Grünen (16 Prozent), FDP (6) und Linke (5) wären unverändert.

Bei einem solchen Ergebnis hätte weder die regierende Ampel-Koalition eine parlamentarische Mehrheit noch eine Koalition aus Union und SPD. Reichen würde es demnach für ein Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP. Die CDU hat per Parteitagsbeschluss jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. (Reuters)