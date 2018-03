Der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Südfrankreich ist tot. Er sei von den Einsatzkräften erschossen worden, twitterte der französische Innenminister Gérard Collomb am Freitagnachmittag. Der Attentäter hat zuvor mindestens drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Der bekennende Islamist habe zunächst am Vormittag in Carcassonne ein Auto gestohlen und dabei einen Insassen getötet und den Fahrer verletzt, berichtete die Deutsche Presseagentur. Kurze Zeit später habe er einen Polizisten mit Schüssen verletzt und danach zwei weitere Menschen bei der Geiselnahme in dem Supermarkt in Trèbes getötet.

Der Terrorist verlangte offenbar die Freilassung des mutmaßlichen Attentäters der Anschläge in Paris im Jahr 2015, Salah Abdeslam. Dies berichtete der Sender BFM unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Informanten am Freitag. Im November 2015 waren bei mehreren Anschlägen in Paris 130 Menschen getötet worden. Der Geiselnehmer hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Der Geiselnehmer befand sich zuletzt offenbar mit einem Polizisten und einem Soldaten in dem Supermarkt. Das Mitglied der Armee hat sich nach Angaben von "Le Figaro" gegen eine Geisel austauschen lassen. Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen.

Täter war den Geheimdiensten bekannt

Die Polizei hat den Täter laut französischen Medienberichten zwischenzeitlich identifiziert. Wie der Radiosender France Info meldete, ist der Mann den Geheimdiensten bekannt und in einer Datenbank zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung verzeichnet. Die südfranzösische Zeitung „La Dépêche du Midi“ berichtete darüber hinaus, der Terrorist sei Marokkaner im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Die Mutter des Täters ist von der Polizei offenbar ausfindig gemacht und zum Einsatzort gefahren worden. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend.

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Spezialkräfte der Gendarmerie umstellten den Tatort, mehrere Hubschrauber überflogen den Supermarkt, Verstärkung kam aus Paris. Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Innenminister Gérard Collomb ist nach Trèbes gereist.

Schüler bleiben in Schule

Die Schüler der südfranzösischen Kleinstadt Trèbes bleiben während der Geiselnahme in einem Supermarkt der Stadt in ihren Schulen. Das teilte die zuständige Schulbehörde auf Twitter mit. Die Schüler seien „in Sicherheit im Inneren“ der Schulen, hieß es. „Sie bleiben bis auf Weiteres dort.“ Ihnen werde eine Mahlzeit serviert. Die Behörde rief die Eltern dazu auf, nicht zu den Schulen zu kommen. Berichten von Reportern vor Ort zufolge ist die kleine Stadt weiträumig für Autos abgesperrt.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Nach der Attacke von Paris 2015 und erschütterte ein Anschlag in Nizza 2016 das Land schwer. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien. (AFP, dpa)