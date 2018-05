"Facebook ist das Internet"

In der morgendlichen Eröffnungsrede des Global-Solutions-Präsidenten Dennis Snower ging es noch um die Frage, wie ein größerer internationaler Zusammenhalt geschaffen werden kann. In einer Diskussionsrunde wird nun über die Gegenseite gesprochen: Was treibt Gesellschaften auseinander und welchen Einfluss haben die Medien in diesem Prozess? Der Forscher Fen Osler Hampson spricht über ein Forschungsprojekt über den Einfluss des Internets auf das Verhaltens von Menschen. So sagen in einer Umfrage 42 Prozent, dass soziale Medien zumindest teilweise einen Einfluss auf ihre politische Haltung haben. Die Prozente schwanken jedoch teilweise stark, je nach Nation. In Deutschland sehen sich nur 28 Prozent der Befragten von den sozialen Medien beeinflusst. Auch in den Vereinigten Staaten ist der Anteil eher niedrig. In Indonesien sind es jedoch fast zwei Drittel, die sich beeinflusst sehen. Das zeige sich auch in einem unterschiedlichen Verständnis davon, was das Internet überhaupt ist. "In Indonesien dachten viele der Befragten, Facebook ist das Internet", sagt Hampson.