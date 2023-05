Internes Dokument aus dem Kanzleramt Führt Deutschland verstärkt Grenzkontrollen ein?

Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine Einigung geworben. In Deutschland seien die Länder für viele gesamtstaatlich wichtige Aufgaben „ausführend verantwortlich“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Besuch in Straßburg. „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns verständigen.“ Scholz forderte, dass Bund, Länder und Gemeinden eng zusammenarbeiten.

Am Dienstagmittag berichtete die „Bild“-Zeitung zudem über einen sogenannten „Beschlussvorschlag – Entwurf Bundeskanzleramt“, ein internes Dokument, das sich mit dem Flüchtlingsgipfel beschäftigt.

Laut der „Bild“ bekennt sich das Papier aus dem Kanzleramt zur humanitären Verpflichtung gegenüber Flüchtlingen, zu einer gemeinsamen finanziellen Lastentragung, zum Abschluss von „Migrationspartnerschaften“ mit Herkunftsländern und zu verstärkten Maßnahmen auf europäischer Ebene. Dazu soll auch gehören, dass die umstrittene Grenzschutzagentur Frontex gestärkt wird.

Lageabhängig wird der Bund das im Verhältnis zu Österreich bestehende Grenzsicherungskonzept auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands etablieren. Zitat aus dem „Beschlussvorschlag – Entwurf Bundeskanzleramt“

Zudem zitiert das Boulevardmedium eine kontroverse Forderung: „Lageabhängig wird der Bund das im Verhältnis zu Österreich bestehende Grenzsicherungskonzept auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands etablieren“, soll in dem Beschlussvorschlag stehen. Dies würde bedeuten, dass Grenzkontrollen zwischen Deutschland und weiteren Nachbarstaaten vermehrt möglich wären. Dies widerspräche zumindest in Teilen den Grundsätzen, die innerhalb der Europäischen Union gelten.

Inhaltlich solle es bei dem Treffen am Mittwoch unter anderem um die notwendige Digitalisierung der Ausländerbehörden gehen, sagte Scholz. Auch die Zahl der Abschiebehaftplätze, die Erreichbarkeit von Behörden und eine Beschleunigung der Asylverfahren sollten angesprochen werden. Er hoffe zudem, dass die Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik noch in dieser Legislaturperiode des Europäischen Parlaments gelinge – also bis Frühjahr 2024. Dazu gehöre ein wirksamer Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen genauso wie ein gemeinsamer Umgang mit Flüchtlingen.

Zur Forderung der Länder nach mehr Bundesgeld sagte Scholz, der Bund trage schon jetzt 90 Prozent der Kosten für ukrainische Flüchtlinge, die ohne eigenes Asylverfahren Bürgergeld erhielten. Man werde mit den Ländern aber sicher darüber reden müssen, was 2023 noch erforderlich und möglich sei.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat sich vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch für eine Einschränkung der Zuwanderung und mehr Hilfen für Kommunen ausgesprochen. „Wir brauchen eine maßgebliche Begrenzung der Zuwanderung und wir brauchen eine Entlastung der Kommunen“, sagte Czaja am Dienstag. Außerdem müsse man darüber nachdenken, „innerhalb der Europäischen Union die sozialen Standards anzugleichen. Unsere Sozialstandards sind deutlich höher als in anderen europäischen Ländern – hier muss es eine Angleichung geben.“ Forderungen nach einer Obergrenze für den Zuzug von Migranten nannte der CDU-Politiker hingegen „nicht die richtige Debatte“. (Tsp mit Agenturen)