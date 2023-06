Habeck äußert sich zur Koaliton „Die Heizungsdebatte hat dazu beigetragen, dass die AfD zweitstärkste Partei ist“

Nach dem monatelangen Heizungsstreit mahnt Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Regierung zur Geschlossenheit. „Es ist nicht gut, wenn sich eine Regierung ständig streitet“, sagte Habeck der „FAZ“.

„Wenn sich die Regierung in einer krisenhaften Zeit dauernd uneins ist, dann schafft das kein Vertrauen. Zu leicht wird Verunsicherung zu Angst, Angst zu Frustration und Frustration zu Zorn“, warnte der Wirtschaftsminister.

Alle demokratischen Parteien sollten sich fragen, welchen Beitrag sie zur jetzigen Situation geleistet haben. Habeck betonte, die Regierung habe eigentlich eine gute Bilanz. „Wir haben eine Gasmangellage verhindert, die Energiepreise sinken, es gibt eine enorme Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien“, sagte er. „Trotzdem legen wir uns selbst immer wieder Steine in den Weg. Vielleicht können wir den Moment nutzen, um besser zu werden.“

Mit der Einigung beim Heizungsgesetz sei es hoffentlich gelungen, „den Widerspruch zwischen allgemeiner Zustimmung und konkreter Sorge aufzulösen.“

Die Heizungsdebatte hat dazu beigetragen, dass die AfD in den Umfragen jetzt zweitstärkste Partei ist Wirtschaftsminister Robert Habeck

Der Grünen-Politiker wies den Eindruck zurück, der Koalitionspartner FDP suche aus Gründen der parteipolitischen Profilierung bewusst Streit in der Regierung. „Ich mag nicht glauben, dass das die strategische Linie der FDP sein soll. Das unterstelle ich den Kollegen nicht“, sagte er. „Wahr ist: Obwohl das Kabinett eigentlich als Gemeinschaft für Deutschland agieren müsste, läuft man Gefahr, sich immer wieder ablenken zu lassen von den Interessengruppen, den Medien, dem kommenden Parteitag oder der nächsten Wahl. Das macht jede Regierungsarbeit klein.“

Habeck räumte ein, dass der Streit um das Gebäudeenergiegesetz die politischen Ränder gestärkt habe. „Die Heizungsdebatte hat dazu beigetragen, dass die AfD in den Umfragen jetzt zweitstärkste Partei ist“, sagte er. Sie sei allerdings nicht der einzige Grund. „Es gibt nicht die eine Ursache. Das wäre ein gefährlicher Kurzschluss.“ Als weitere Ursachen nannte er unter anderem den russischen Angriff auf die Ukraine sowie wirtschaftliche und kulturelle Verlustängste.

Die Ampel-Koalition hatte am Dienstag ihren monatelangen Streit über die Ausgestaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beigelegt, am Donnerstag beriet der Bundestag in erster Lesung über die neuen Vorgaben für Heizungen. Die Grünen hatten ursprünglich weitergehende Regelungen zur Wärmewende und zum Einbau klimafreundlicher Heizungen angestrebt als nun vorgesehen sind.

Um den Koalitionsstreit dürfte es auch beim kleinen Parteitag der Grünen im hessischen Bad Vilbel an diesem Samstag gehen. (Afp)