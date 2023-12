Haushalts-Kompromiss bröckelt Wie ernst kann man die Worte dieser drei Männer noch nehmen?

Christian Lindner kommt nicht. Einer ist davon besonders enttäuscht: Bauernpräsident Joachim Rukwied. Termingründe habe er geltend gemacht, sagt er auf der Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Dabei sei er auch eingeladen gewesen. Dafür ist Cem Özdemir da, immerhin Landwirtschaftsminister.

Aber ein Grüner. Er wird mit Buhrufen empfangen, als er auf die Bühne tritt. Die geplante Streichung des subventionierten Agrardiesels und der Ausnahme von der Kfz-Steuer macht die Bauern wütend. Rukwied hatte einen „sehr heißen Januar“ prognostiziert, es sei eine „Kampfansage“ der Regierung gegen die Bauern. „Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat“, droht er.

Özdemir kann gegen die Wut der Bauern nicht anreden. Dabei hat er sich eigentlich vorgenommen, auf die Landwirte zuzugehen. Im ARD-„Morgenmagazin“ erklärte er, er habe Lindner Vorschläge unterbreitet, wo im Haushalt an anderer Stelle gekürzt werden könne, um die Agrarsubventionen zu erhalten.

Während er redet, zerlegt ein Häcksler grün-rot eingefärbte Strohballen. Die Traktorkolonne hört gar nicht mehr auf zu hupen. Fast noch wütender sind die Bauern aber auf die FDP. Sie hätten „keine Steuererhöhungen“ versprochen, würden ihr Wort nun brechen.

Kompromiss bröckelt wenige Tage nach Einigung

Nicht einmal eine Woche ist der Haushalts-Kompromiss der vermeintlich starken Ampel-Männer, Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), alt, da bröckelt er schon. 60 Milliarden Euro musste die Regierung nach dem Schuldenbremsen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus einem Fonds zum Umbau der Wirtschaft streichen, rund 17 Milliarden Euro fehlen seitdem im Haushalt 2024. Kürzungen sind schmerzhaft.

Nicht nur Özdemir ist gegen den Abbau der Agrarsubventionen, auch Lindner hat im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland wissen lassen, er sei für „Alternativen offen“. SPD-Chef Lars Klingbeil erklärte, er sei generell „nicht glücklich“ über „Belastungen für die arbeitende Mitte“. Der Vizefraktionschef der Sozialdemokraten im Bundestag, Dirk Wiese, sagte, die Kürzungsankündigungen bei E-Auto-Prämien und Agrardiesel hätten zu einem „Vertrauensverlust“ geführt.

Es ist inzwischen zu einer Art Modus Operandi für die Ampel-Koalition geworden. Scholz, Habeck und Lindner einigen sich nach „intensiven Gesprächen“ – die Intensität müssen sie betonen, um zu zeigen, wie ernsthaft sie verhandelt haben – auf einen Kompromiss. Tage später, manchmal auch nur Stunden nach der Einigung, wird die Lösung von den eigenen Leuten wieder aufgeschnürt. Das Ampel-Spitzentrio wirkt dadurch wenig durchsetzungsstark, die Regierungsarbeit weniger seriös. Wie ernst kann man die Worte der drei Männer noch nehmen?

Der Modus Operandi der Ampel

Als die Koalition um einen Kompromiss zur Verlängerung der Laufzeit für Kernkraftwerke rang, hieß es im Nachgang, es habe eine Lösung gegeben, die von den Grünen nicht mitgetragen worden sei. Wenige Monate später wurde das Heizungsgesetz im Kabinett verabschiedet. Lindner brachte eine Protokollnotiz ein, doch die umfangreichen Änderungen, die die FDP in das Gesetz verhandelte, waren dem Druck von Fraktion und Basis geschuldet. Im August dieses Jahres blockierte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das Wachstumschancengesetz, weil die Kindergrundsicherung nicht so ausgestattet war, wie sie es sich erhofft hatte.

Es ist Habeck, der Disziplin von den Koalitionsfraktionen verlangt. „Wenn jetzt einzelne Streben herausgezogen werden, ohne neue einzusetzen, fällt die Gesamtlösung in sich zusammen. Das heißt, wer an einer Stelle Änderungen wünscht, muss eine abgestimmte und für alle Seiten tragfähige Gegenfinanzierung anbieten“, mahnte er. Es liest sich, als meine er damit nicht nur SPD und FDP, sondern auch seinen Parteifreund Özdemir. Nach Angaben von Habeck hatte Özdemir vor einer Streichung der Agrarsubventionen gewarnt.

Was hält die Koalition zusammen?

Doch noch im Sommer hatte das Landwirtschaftsministerium in einem Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt, dem Bundesfinanzministerium nahegelegt, genau in diesem Bereich zu kürzen. Man werde wegen der stark angespannten Haushaltslage mit „Vorschlägen zur Überarbeitung der Agrardieselbeihilfe“ auf das Finanzministerium zukommen, „um ab 2025 die notwendigen Transformationsaufgaben“ besser ansprechen zu können, schrieb die Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium Silvia Bender ihrem damaligen Amtskollegen Werner Gatzer.

Was wollen das Ministerium, der Minister, die Grünen, denn nun? Aus dem Ministerium heißt es, der Ansatz sei nicht weiterverfolgt worden, Kürzungen hätten zudem nicht im Raum gestanden.

Trotzdem: Es sind kleine Anekdoten, die sich zu einem Gesamtbild einer zerrütteten Koalition zusammenfügen, die selbst nicht mehr genau weiß, was sie zusammenhält. Zunehmend unwahrscheinlich wirkt es, dass die Streichung des subventionierten Agrardiesels so kommen wird wie angekündigt. Wenn FDP und Grüne nicht daran festhielten, würde es auch die SPD nicht tun, hieß es aus dem Parteivorstand der Sozialdemokraten.

Trotz der Warnung von Habeck, trotz dem, dass Regierungssprecher Steffen Hebestreit in der Regierungspressekonferenz am Montag sagte, die Regierung sei „fest entschlossen“ die Einigungen von Mittwoch umzusetzen.

Wie geht das aber, dass die drei Spitzen der Koalition wochenlang verhandeln, mehr als 200 Stunden beisammensitzen, dann in einer Nachtaktion eine Entscheidung treffen, diese von allen drei Parteien durch den Koalitionsausschuss abnicken lassen, und nur vier Tage später steht der gefundene Kompromiss schon wieder vor dem Aus? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert erklärt es sich so: „Manchmal entwickelt man in Verhandlungen eine gewisse Betriebsblindheit.“

Vielleicht ist es, wieder einmal, eine Frage der Kommunikation. Für Scholz, Habeck und Lindner ist es schwierig, ihre Parteien hinter sich zu vereinen. Doch einigen müssen sie sich – schnell. Schon in der ersten Sitzungswoche im Januar braucht es eine Lösung, heißt es. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte dem Tagesspiegel, es gehöre zur „politischen Zuverlässigkeit“, für gemeinsame Entscheidungen „gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen“. Ein Haushalt, sagte Habeck, „muss gemacht werden“.