Die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat eine gemeinsame Erklärung Polens und Israels zum umstrittenen polnischen Holocaust-Gesetz als fehlerhaft zurückgewiesen. Eine sorgfältige Durchsicht der Erklärung durch Yad-Vashem-Historiker zeige, „dass die historischen Behauptungen, die als unangefochtene Tatsachen präsentiert werden, in der gemeinsamen Erklärung schwerwiegende Irrtümer und Täuschungen enthalten“, heißt es in einer Stellungnahme der Gedenkstätte vom Donnerstag.

Damit bleibe das Wesen des Gesetzes auch nach seiner Abänderung unverändert. Die Gedenkstätte sehe sich in der Pflicht, auf die historischen Ungenauigkeiten und die Gefahr eines Schadens für die Diskussionsfreiheit über den Holocaust hinzuweisen. Historisch umstritten sei etwa die Rolle der polnischen Exilregierung und des polnischen Untergrunds. Laut Yad Vashem scheiterte der polnische Widerstand nicht nur in vielen Fällen beim Versuch, Juden zu helfen, sondern „war auch nicht selten aktiv beteiligt an ihrer Verfolgung“.

Polnische Hilfe für Juden relativ selten

Auch sei die polnische Hilfe für Juden während des Holocaust „relativ selten“ gewesen, während Gewalt gegen Juden „ein weitverbreitetes Phänomen“ gewesen sei, so Yad Vashem. Ausdrücklich sprach sich die Gedenkstätte gegen Versuche aus, „das Phänomen des Antisemitismus mit dem sogenannten Antipolonismus in Verbindung zu bringen“.

Am Mittwoch hatten die Regierungen Israels und Polens in einer gemeinsamen Erklärung den Geist „gegenseitigen Respekts für die Identität und historische Empfindlichkeit, gerade bezüglich der tragischsten Abschnitte unserer Geschichte“ betont. Sie wiesen „Versuche“ zurück, „Polen oder die polnische Nation insgesamt für die Grausamkeiten verantwortlich zu machen, die die Nazis und ihre verschiedenen Nationen entstammenden Kollaborateure begangen“ hätten. (KNA)