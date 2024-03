Hunger, zivile Opfer, Dauerbeschuss Warum schweigt der Deutsche Bundestag zu Gaza?

An diesem Sonntag hat der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Der Bundeskanzler wandte sich in seiner wöchentlichen Videobotschaft an die Muslime in Deutschland: „Sie sind mit Ihrem Mitgefühl nicht allein“, sagte Olaf Scholz. Viele in Deutschland nähmen Anteil am Schicksal der israelischen Geiseln und der Zivilbevölkerung in Gaza, meint der Bundeskanzler.