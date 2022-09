„Ihr werdet als Freiwillige gelten“ Mobilisierung nun auch in besetzten Gebieten

Nach den gefälschten Referenden über den Anschluss der Oblaste Saporischschja und Cherson sowie der Volksrepubliken Donezk und Luhansk an Russland, hat die Mobilisierung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine begonnen. Das Ziel der Provinzgouverneure: Es sollen sich sogenannte Freiwilligenbataillone bilden, die aus männlichen Ukrainern bestehen.

Die Verbände sollen sich bis zum 10 Oktober der regulären russischen Armee anschließen. In den besetzten Gebieten der Region Saporischschja hatte die Mobilisierung der Männer schon am 26. September begonnen, also einige Tage bevor die Referenden überhaupt zu Ende geführt wurden.

Die Besatzer planen die Bildung von 3 Bataillonen mit je 3.000 Männern. Gauleiter Jewhen Balizkij teilte den russischen Medien mit, dass auch sein Sohn Aleksandr in eines der Bataillone eingezogen worden sei.

Finde jemanden, der dich ersetzt. Behördenmitarbeiter in den besetzten Gebieten

In den Gemeindeämtern des Ministeriums für Steuern und Abgaben wurden bereits Listen erstellt, wer für die Battailone in Frage kommt. Die Mitarbeiter der Gemeindeämter und anderer Behörden sollen die Mobilisierung dann sicherstellen.

Wie Wladimir M., der in Berdjansk, einer Küstenstadt unweit von Mariupol lebt, gegenüber dem Tagesspiegel erklärt, ist es unmöglich, die Mobilisierung zu verweigern. Die Behördenmitarbeiter drohen mit Folgen für die Familien oder sagen: „Finde jemanden, der dich ersetzt.“

Behörden versprachen keine Mobilisierung in annektierten Gebieten

Eigentlich hatten die russischen Behörden erklärt, dass Bewohner der annektierten Gebiete in den kommenden fünf Jahren nicht eingezogen werden. Wenn man die Rekrutierer darauf anspreche, erzählt Wladimir, würde diese nur lachen und sagen: „Ihr werdet als Freiwillige gehen!“

Wladimir will sich bei der ersten Gelegenheit der ukrainischen Armee ergeben. Nach Angaben des geflohenen Bürgermeisters von Melitopol, Iwan Fjodorow, dürfen Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren im Dorf Wasiljewka, dem einzigen Übergangspunkt an der Front in dieser Region, nicht mehr in die Ukraine ausreisen.

Der Kontrollpunkt wird von tschetschenischen Kämpfern kontrolliert. Manche Männer sollen für ein Schmiergeld von 1200 Dollar durch den Checkpoint gelassen worden sein.

Melitopols Bürgermeister fordert Bürger auf, jede Möglichkeit der Ausreise zu nutzen

Fjodorow schreibt in seinem Telegramm-Kanal zur Mobilisierung der Ukrainer in den besetzten Gebieten:

Sobald die erforderliche Anzahl von ‘Freiwilligen’ gesammelt ist, werden sie mit Militäruniformen ausgestattet, erhalten Waffen und werden in die Schützengräben geschickt, um das russischen Territoriums zu verteidigen. Iwan Fjodorow, Bürgermeister von Melitopol

Der Bürgermeister von Melitopol fordert die Männer im wehrpflichtigen Alter auf, jede Möglichkeit der Ausreise zu nutzen. Zur Not auch über die besetzte Krim nach Russland und dann nach Georgien. Ein anderer ukrainischer Offizieller rät sein Wohnsitz zu ändern und Kontrollpunkte und Patrouillen zu vermeiden.

Fedorov verspricht auch einen Leitfaden für die, die sich an Front schnell ergeben wollen. Schon eine Woche vor dem Pseudo-Referendum in der Region Cherson hatte der dort eingesetzte Verwalter Vladimir Saldo die Aufstellung von Freiwilligenbataillonen angeordnet.

Unmöglich auf die ukrainische Seite der Front zu fliehen

Das ukrainische Zentrum für Nationalen Widerstand, das Partisanenaktivität in den besetzten Gebieten koordiniert, spricht von 8000 Männern, die eingezogen werden sollen. Ihre Namen sind auf einer Liste vermerkt.

Noch würden Männer nicht einfach von der Straße weg verpflichtet, erklärt Grigorij D., der in der Region Cherson wohnt, gegenüber dem Tagesspiegel. Aktuell sei es unmöglich auf die ukrainische Seite der Front zu fliehen.„

Russische Rekruten sitzen in einem Bus in der Nähe eines militärischen Rekrutierungszentrums. © Foto: Uncredited/AP/dpa / Uncredited

Wir haben kein eigenes Auto“, schreibt ein anderer Mann aus Cherson in einer verschlüsselten Nachricht an den Tagesspiegel. „Also haben meine Kameraden und ich versucht, einen Fahrer zu finden. Niemand hat dem zugestimmt. Wir gehen sehr selten aus und versuchen, keinen Kontakt zu den Besatzungsbehörden aufzunehmen.“

Die Besatzer würden seine persönlichen Daten nicht kennen, weil er keinen russischen Pass und keine humanitäre Hilfe erhalten habe. Er will sich verstecken und darauf warten, dass die ukrainischen Truppen die Region befreien.

Mobilisierung in Luhansk ohne Altersgrenze oder Eignungsprüfung

In der Region Luhansk, die seit acht Jahren besetzt ist, führen die von Russland eingesetzten Verwalter eine umfassende Mobilisierung durch. Laut dem Leiter der ukrainischen regionalen Militärverwaltung, Serhiy Gayday, sollen alle Männer in den Krieg eingezogen werden.

Altersgrenzen gebe es nicht, auch keine medizinische Eignungsprüfung. Die selbsternannten Separatistentruppen aus Luhansk haben seit Kriegsbeginn enorme Verluste erlitten. Auch medizinisches Personal werde teilweise an die Front geschickt.

Offiziellen Angaben zufolge werden Chirurgen, Unfallchirurgen, Anästhesisten, Sanitäter und auch Krankenschwestern mobilisiert. Bei der „Einberufung“ solcher Spezialisten wird deren Erfahrung im Umgang mit Kampfverletzungen berücksichtigt.

Alle militärischen Rekrutierungsbüros verfügen bereits über Listen von Absolventen medizinischer Fakultäten, die sich im Gebiet der so genannten Volksrepublik Luhansk befinden. Chirurgen, Anästhesisten und Traumatologen werden unter 60 Jahren, Krankenschwestern und Sanitäter unter 55 Jahren zur Armee eingezogen.

Berichte von Zwangsrekrutierungen

Eine Einwohnerin von Luhansk erzählt am Telefon die Geschichte ihres Freundes, eines Notarztes. Ihr Freund wurde gezwungen, zusammen mit allen Ärzten des Krankenhauses an dem Referendum teilzunehmen. Sie erhielten direkt im Wahllokal eine Mobilisierungsaufforderung. Der Notarzt soll nun in einem Feldlazarett arbeiten. Verweigert er sich droht Gefängnis, was einem Todesurteil gleichkomme.

Auch in der Stadt Mariupol soll es Zwangsrekrutierungen geben. 10.000 Bewohner sollen an die Front. Die Zahl der Bewohner , die Stadt verlassen dürfen, hat zuletzt stark abgenommen.

Wie die aus Mariupol auf ukrainisches Gebiet geflohene Tajana K. berichtet, werden auch SMS verschickt, die die Bürger dazu auffordern, sich im örtlichen Rekrutierungsbüro zu melden. Selbst sie hat noch eine solche SMS bekommen

