Wochenlang tobte ein Krieg um die Berufung von Ferda Ataman ins Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes - das mit ihr auch neue Unabhängigkeit bekommt. Ihr selbst wurde Diskriminierung vorgeworfen und die Verharmlosung von ethnischer Kriminalität. Sie bekam dennoch im Bundestag Anfang Juli mehr Stimmen als die Koalition hatte - von der sie nominiert wurde. Jetzt hat die Vielangefeindete zum ersten Mal den Jahresbericht ihrer kleinen Behörde vorgestellt - den bisher vierten.

Neu ist freilich nicht nur die Person an der Spitze der Antidiskriminierungsbehörde (ADS) und die Neudefinition des Amts, das zum ersten Mal durch den Bundestag besetzt wurde. Erstmals, seit die ADS vor mehr als 15 Jahren geschaffen wurde - Umsetzung einer Vorgabe der Europäischen Union - könnten sich auch ihre Aufgaben deutlich ändern: Die Ampel hat sich in im Koalitionsvertrag versprochen, man werde "Schutzlücken schließen, den Rechtsschutz verbessern und den Anwendungsbereich ausweiten“ - noch gilt das Diskriminierungsverbot nicht für staatliche Stellen, Schulen, Ämter, Polizei, wo aber oft und mit drastischen Folgen diskriminiert wird.

Der aktuelle Jahresbericht nennt weitere weiße Flecken: Rechte, die das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz seinerzeit neu geschaffen habe, seien oft nicht durchsetzbar. Bisher bleibt es den Betroffenen selbst überlassen, sich gegen Diskriminierung zu wehren, sie selbst müssen vor Gericht ziehen - was Geld und andere Ressourcen kosten kann. Dies werde "den gesellschaftlichen Folgewirkungen von Diskriminierung (...) .nicht gerecht", heißt es dazu im Bericht.

Der Diskriminierungsschutz in Deutschland sei "im europäischen Vergleich schwach". Die ADS schlägt unter anderem ein Verbandsklagerecht vor, das Fachverbänden die Möglichkeit gäbe, anstelle der Betroffenen zu klagen und Fälle von grundsätzlicher Bedeutung ein für allemal zu klären. Außerdem will sie mehr Forschung und Datenerhebung, um Diskriminierung überhaupt sichtbar zu machen, und mehr Beratung und Aufklärung darüber, wie sich Opfer von Diskriminierung wehren können - entweder indem die ADS selbst berät oder durch entsprechende Ausstattung sachkundiger Fachverbände und NGOs.

Dass es dafür Bedarf gibt, belegt der Bericht: Im vergangenen Jahr liefen 5.617 Anfragen in der Beratung der ADS auf. Damit bleibe die Zahl auch nach dem von Corona geprägten Vorjahr "insgesamt auf hohem Niveau", heißt es im Text. 2020 waren die Beratungsanfragen auf Rekordniveau geklettert, die seinerzeit 6.383 Fälle bedeuteten eine Steigerung um 78 Prozent gegenüber 2019.

Der Großteil des Anstiegs ging auf Folgen der Pandemie zurück. Dieser Effekt hat sich abgeschwächt, aber er ist nicht verschwunden. Hatten 2020 ein Drittel der Anfragen Pandemie-Bezug, so waren es 2021 noch knapp ein Fünftel (5.617 Fälle). Mit einem Anteil von 37 Prozent ist erneut rassistische Diskriminierung, also die, die im Gesetz "wegen ethnischer Merkmale" heißt, der meistgenannte Grund, gefolgt von Behinderung (32 Prozent), Geschlecht (20), Alter (10), Religion (6), sexueller Identität (4) und Weltanschauung (3). Im vergangenen Jahr hatte sich, wohl pandemiebedingt, das Merkmal "Behinderung und chronische Krankheiten" vor alle anderen Gründe geschoben. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt nicht gegen alle Formen von Diskriminierung, sondern definiert genau diese sieben Merkmale.

Am meisten erlebten Menschen Diskriminierung am Arbeitsplatz (28 Prozent) und beim Zugang zu privaten Dienstleistungen, also im Supermarkt, im Restaurant, in Clubs, die sie etwa nicht betreten konnten (33 Prozent). In mehr als einem Drittel der Fälle geschah sie aber an Stellen, wo das Allgemeine Antidiskriminierungsgesetz nicht oder nur teilweise greift - also auf Ämtern, bei der Polizei oder vor Gericht. "Aber auch im Bildungsbereich, in den sozialen Medien oder im öffentlichen Raum wurden regelmäßig Benachteiligungen, diskriminierende Beleidigungen bis hin zu Gewalt erlebt und geschildert", heißt es in der Erklärung der ADS.