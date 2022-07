Israel hofft auf eine „Normalisierung“ der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien durch die Nahost-Reise von US-Präsident Joe Biden. „Die Tatsache, dass Biden Israel besucht und von hier aus direkt nach Saudi-Arabien weiterreist, bringt die Dynamik zum Ausdruck, die sich in den vergangenen Monaten entwickelt hat“, sagte ein hoher israelischer Beamter, der anonym bleiben wollte.

Israel kündigte zudem kurz vor dem Biden-Besuch weitere Erleichterungen für Palästinenser an. Biden wird am Mittwoch zu Gesprächen mit israelischen und palästinensischen Vertretern nach Israel und ins Westjordanland reisen. Anschließend reist er per Direktflug nach Saudi-Arabien weiter.

Israelische Beamte hatten in den vergangenen Wochen angedeutet, dass es bei dem Besuch in Saudi-Arabien zu einem Vorstoß Bidens in Bezug auf Israel kommen könnte.

Israel hatte seine diplomatischen Beziehungen im Jahr 2020 mit Unterstützung der USA ausweiten können - die Vereinten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko erkannten Israel im vergangenen Jahr offiziell als Staat an. Verhandlungen mit dem Sudan laufen noch. Saudi-Arabien hat Israel hingegen bislang nicht anerkannt.

Israelischen Medien zufolge soll Benjamin Netanjahu während seiner Zeit als Ministerpräsident zu geheimen Gesprächen mit Kronprinz Mohammed bin Salman nach Saudi-Arabien gereist sein. Israels Ministerpräsident Jair Lapid wollte sich zu angeblichen Gesprächen mit Saudi-Arabien nicht äußern.

Bei Bidens Besuch in Saudi-Arabien könnte es etwa um den Status von zwei Inseln im Roten Meer gehen, die 2017 von Ägypten an Saudi-Arabien zurückgegeben wurden. Da die Inseln den Zugang zum israelischen Hafen Eilat kontrollieren, muss Israel gemäß dem Friedensabkommen von 1979 mit Ägypten grünes Licht für jede Änderung des Status dieser Inseln geben. Ein weiteres Thema könnten Direktflüge zwischen Israel und Saudi-Arabien sein, die Muslimen in Israel die Pilgerfahrt nach Mekka erleichtern würden.

Kurz vor dem Biden-Besuch kündigte Israel am Dienstag weitere Erleichterungen für Palästinenser an. Nach Angaben des Militärs sollen unter anderem weitere 1500 Palästinenser aus dem Gazastreifen Arbeitserlaubnisse für Israel erhalten. (AFP)