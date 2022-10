Explosionen in mehreren Städten Russland greift Kiew erneut mit Kamikaze-Drohnen an

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen seit 4 Uhr MEZ erneut von Explosionen erschüttert worden. Genau eine Woche nach schweren russischen Luftangriffen waren in der Stadt drei Explosionen zu hören.

Laut Bürgermeister Vitali Klitschko traf eine der Explosionen den Innenstadtbezirk Schewtschenkiwskyj. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen.

Die Explosionen dauern ihm nach an. Dem Leiter des Präsidialamts der Ukraine, Andrij Jermak, zufolge werden die Angriffe mit sogenannten Kamikaze-Drohnen durchgeführt.

„Die Russen glauben, das werde ihnen helfen, aber es zeigt nur ihre Verzweiflung“, erklärte Jermak. Gleichzeitig forderte er weitere Unterstützung für die ukrainischen Truppen.

„Wir brauchen mehr Systeme für die Luftverteidigung und so bald wie möglich“, sagte der Politiker, „Wir haben keine Zeit für langsames Handeln.“ Die westlichen Waffen würden gebraucht, um den Feind zu zerstören.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Menschen in der Ukraine indes zum Durchhalten aufgerufen. „Die ganze Nacht und den ganzen Morgen terrorisiert der Feind die Zivilbevölkerung. Die gesamte Ukraine wird mit Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen“, schrieb Selenskyj am Montag in den Online-Netzwerken. „Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird uns nicht brechen können“, versicherte er. Selenskyj bestätigte auch einen Angriff auf ein Wohnhaus in Kiew.

Großer Feuerball über Kiew

Am Himmel von Kiew sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur am Morgen aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Angriffe. Bestätigt wurde dies nicht.

Aus einem getroffenen Wohnhaus seien bislang 18 Menschen gerettet worden, schrieb Klitschko auf Telegram. Vorläufigen Informationen zufolge seien aber noch zwei Bewohner verschüttet.

Zu möglichen Todesopfern könne er noch keine Angaben machen. Bahnchef Olexander Kamyschin berichtete auf Twitter von einem Einschlag unweit des Hauptbahnhofs. Dabei habe es aber keine Opfer gegeben, schrieb er.

Vor einer Woche hatte Russland mit Raketen ebenfalls zum Wochenbeginn im Berufsverkehr am Morgen das Zentrum von Kiew beschossen. Zuvor war es zu einer Explosion auf der Brücke zu der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gekommen. Dabei starben in Kiew und anderen Städten in der Ukraine mehr als ein Dutzend Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.

Auch in weiteren Teilen der Ukraine griff Russland an diesem Montagmorgen an. Berichte über Explosionen gab aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk und Odessa. Kremlnahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes.

In einer Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk ist dem dortigen Gouverneur Valetyn Resnitschenko zufolge in der Nacht eine Rakete eingeschlagen. (AFP, dpa, Tsp)

