Kann ein Rechtsextremer Richter sein? Sachsens Dienstgericht verhandelt den Fall Jens Maier

Kann die Justiz einen Richter loswerden, den sie in seinem Amt wegen seiner politischen Aussagen für unzumutbar hält? Berlin ist kürzlich damit gescheitert, eine Richterin vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, die für die AfD im Bundestag saß.

Nun wird dasselbe in Sachsen versucht. Das Richterdienstgericht in Leipzig verhandelt seit Donnerstag den bundesweit prominenten Fall des Ex-AfD-Abgeordneten Jens Maier, der wieder als Richter tätig werden will. Maier selbst blieb der Verhandlung fern.

Gemessen am Aufsehen, spielt der Fall Maier in einer anderen Liga als der in Berlin. Der sächsische Verfassungsschutzbericht führte Maier 2020 als Obmann des aufgelösten AfD-„Flügels“ in der Kategorie „Rechtsextremismus“. Nachdem er mit den Wahlen vergangenes Jahr aus dem Bundestag geflogen war, wollte er trotzdem zurück in den Dienst.

Schlagzeilen machte Maier schon 2016 mit einem tendenziösen Gerichtsbeschluss zugunsten der NPD. Während seiner Zeit im Parlament sprach er dann im Zusammenhang mit Flüchtlingen von „Mischvölkern“ und bezeichnete sich selbst in Anspielung auf den Thüringer AfD-Vorsitzenden als „kleinen Höcke“.

Justizministerium untersagte Dienstgeschäfte

Maier wurde zunächst dem Amtsgericht Dippoldiswalde zugeordnet, zugleich untersagte ihm das Justizministerium die Dienstgeschäfte. In einem Eilverfahren bestätigte das Dienstgericht die Entscheidung. Nun ist darüber zu befinden, ob Maier in den Ruhestand versetzt werden kann.

Richterinnen und Richter sind unabhängig, deshalb darf die Exekutive nur in Ausnahmefällen eingreifen, um sie aus dem Job zu holen. Einen solchen Fall regelt Paragraf 31 des Richtergesetzes, der eine „Versetzung im Interesse der Rechtspflege“ erlaubt, wenn „Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden“.

Äußerungen als Abgeordnete wiederum stehen unter dem grundgesetzlichen Schutz der „Indemnität“. Parlamentarier sollen frei reden können und deshalb keine Nachteile befürchten müssen. Daher geht es jetzt vor Gericht insbesondere um Tweets und Postings sozialen Netzwerken sowie Wahlkampfreden, die Maier als AfD-Politiker außerhalb des Bundestags hielt.

Gericht analysiert Maiers Reden

Der Vorsitzende stellte klar, dass auch für derartige Äußerungen ein Mäßigungsgebot gilt wie für Richter im Dienst - wenn auch in abgeschwächter Form. In der Verhandlung ging das Gericht Punkt für Punkt die wesentlichen Reden und Postings durch.

Maiers Anwalt verteidigte ihn damit, das meiste sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Einzelne Postings habe nicht Maier online gestellt, sondern Mitarbeiter seien dafür verantwortlich. So habe Maier etwa einen Post in seinem Namen unverzüglich löschen lassen, in dem davon die Rede war, Angeklagte sollten Angst vor AfD-Richtern bekommen.

Ob der Paragraf im Richtergesetz ausreicht, um Extremisten aus dem Richterdienst herausholen zu können, ist umstritten. Auf politische Fälle wurde er - außer in Berlin - bisher nicht angewandt.

Bekannt sind nur Urteile zu Richtern, die Kontakte in kriminelle Milieus unterhielten oder im Zusammenhang mit Kinderpornografie. In mehreren Bundesländern wird diskutiert, ob die Möglichkeiten erweitert werden müssen.

Das Urteil aus Leipzig kann daher eine Signalwirkung entfalten. Wenn auch die Klage gegen Maier scheitert, dürften die Rufe nach solchen Mitteln umso lauter werden. Das Gericht kündigte an, den Fall voraussichtlich noch am Nachmittag entscheiden zu wollen.

