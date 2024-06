Tagesspiegel Plus Kanzler in der Klemme : Gleich drei Parteien zerren an Olaf Scholz

In der SPD wird von Scholz mehr SPD gefordert. Die Grünen wollen nach der Wahl mehr grün, die Liberalen mehr gelb. Schon vorher war die Lage schwer. Zeigt der Kanzler nun, was er kann?