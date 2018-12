SPD und Union haben sich laut „Bild“-Zeitung (Dienstag) auf einen Gesetzentwurf zum „Gute-Kita-Gesetz“ geeinigt. Demnach können die Länder die vom Bund zugesagten 5,5 Milliarden Euro bis 2022 sowohl für die Verbesserung der Qualität in Kitas als auch für Beitragsfreiheit ausgeben.

Der Entwurf von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) soll noch in dieser Woche vom Bundestag beschlossen werden. Bislang stand das Gesetz nicht auf der Tagesordnung für die letzte Sitzungswoche vor Weihnachten.

Am Mittwoch soll die Vorlage im Familienausschuss beraten werden, am Donnerstag oder Freitag könnte dann der Bundestag darüber abstimmen, wie die Zeitung weiter berichtet. Anschließend müsste der Entwurf noch durch den Bundesrat, der am Freitag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt.

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstag) pochte die Union zuletzt noch auf deutliche Verbesserungen bei der Qualität der Kita-Betreuung. Nach Giffeys Plänen sollen Deutschlands Kitas besser und für Geringverdiener kostenlos werden.

In den vergangenen Wochen hatte es Kritik an dem Gesetzentwurf gegeben. In einer öffentlichen Anhörung des Familienausschuss hatten sich neun von zehn Sachverständigen gegen den Entwurf ausgesprochen. (KNA)