Die Weltklimakonferenz in Madrid hat sich am Sonntag nach einer 40-stündigen Verlängerung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Nach zweiwöchigen Verhandlungen erinnerte das Plenum darin alle rund 200 Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen.

Folgende Punkte sind nun in der Erklärung festgehalten:

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Die Lücke zwischen dem Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen und dem, was die Staatengemeinschaft eingereicht hat, nämlich viel zu wenig, wird "anerkannt" wird.

Dringend will die Staatengemeinschaft diese Klimalücke schließen.

Im Abschlussbericht wird außerdem ausdrücklich auf das 1,5 Grad-Ziel hingewiesen.

Die Staaten sind "eingeladen", im nächsten Jahr ihre höheren Klimaziele vorzulegen.

Zudem wird in der Erklärung auf Geschlechtergerechtigkeit hingewiesen sowie auf die Rechte der Indigenen.

Ein grundsätzlicher Appell zur Wahrung der Menschenrechte ist aber nicht enthalten.

Einwände gegen die Erklärung hatte anfangs noch Brasilien gehabt. Das Land wollte nicht, dass Berichte des Weltklimarats IPCC in diese Erklärung aufgenommen wurden. Am Ende lenkte Brasilien aber ein, nachdem mehrere Inselstaaten im Abschussplenum sehr deutlich gemacht hatten, wie wichtig ihnen dieser Punkt ist.

„Es ist trotzdem nicht genug“

„Die Ergebnisse zu Thema Klimaehrgeiz sind jetzt deutlich besser als das, was gestern Abend noch auf dem Tisch lag. Aber wir alle wissen: Es ist trotzdem nicht genug“, kommentierte Christoph Bals, politischer Geschäftsführer der Organisation Germanwatch, live aus dem Abschlussplenum.

„Was für ein Fehlstart ins Klimaschutzjahr 2020. Aus Madrid kommt der Aufbruch nicht, den wir jetzt brauchen, aber aus Europa wird er kommen müssen, Ursula von der Leyens European Green Deal ist ein guter Anfang", sagte Michael Schäfer, Leiter Klimapolitik beim WWF dem Tagesspiegel live im Abschlussplenum. „Da ist jetzt vor allem die Bundesregierung gefragt, die sich hier in Madrid als Vorreiter präsentiert, zu Hause beim Klimaschutz aber noch immer ein lahmer Gaul ist.“

COP25-Präsidentin Carolina Schmidt (r.) und Patricia Espinosa von den Vereinten Nationen Foto: AFP

Vier Jahre nach der Einigung auf das Klimaabkommen von Paris sollte das Plenum zudem Regeln für die internationale Zusammenarbeit beschließen, insbesondere den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften. Ob das gelingen würde, war zunächst aber offen.

Noch nie hat eine Weltklimakonferenz ihre Beratungen so lange überzogen wie in diesem Jahr. Erst 40 Stunden nach dem geplanten Ende besiegelte Konferenzpräsidentin Carolina Schmidt die Einigung auf die Abschlusserklärung mit einem Hammerschlag.

Technische Problem verzögern Abschluss

Die Präsidentin der 25. Weltklimakonferenz, die chilenische Umweltministerin Carolina Schmidt, musste das Abschlussplenum, das um kurz vor 10 Uhr am Sonntagmorgen startete, immer wieder unterbrechen. Es lag nicht nur daran, dass Staaten immer wieder Statements abgegeben haben, sondern auch an technischen Problemen. Teilweise konnten die Delegierten die Abschlussdokumente auf der Homepage des Klimasekretariats UNFCCC nicht finden. Sie waren nicht hochgestellt.

Ziel des Pariser Abkommens ist, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Dafür muss der Ausstoß von Treibhausgasen vor allem aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in den kommenden Jahren drastisch sinken, bisher steigt er aber immer weiter.

Streit um Anrechnungen und Finanzfragen

Vorgesehen ist, dass 2020 die Staaten ihre nationalen Pläne für den Klimaschutz nachbessern - das sollte der Gipfel in Madrid vorbereiten. Heftig umstritten war, wie nachdrücklich die Länder in der Abschlusserklärung ermahnt werden sollen, ihre Zusagen einzuhalten. Der nächste UN-Klimagipfel findet im November 2020 in Glasgow statt.

Vertreter aus 196 Staaten und der EU hatten in Madrid zwei Wochen lang verhandelt. Im Vorjahr hatten sie in Polen ein Regelwerk für den internationalen Klimaschutz vereinbart, dabei aber einen Teil offen gelassen. Es geht dabei um den Handel mit Klimaschutz-Gutschriften.

Mehr zum Thema Die Klimakonferenz hat versagt Die Staaten dürfen die Welt nicht Trump und Bolsonaro überlassen

Wenn ein Land seine Ziele beim Einsparen von Treibhausgasen übererfüllt, kann es solche Gutschriften verkaufen. Streit gab es vor allem mit Brasilien um die Art der Anrechnung - fast allen anderen Ländern war wichtig, dass nichts doppelt gezählt wird. Auch der Umgang mit Zertifikaten aus der Zeit vor dem Pariser Klimaabkommen war ein Knackpunkt. Strittig waren zudem Fragen rund um Finanzhilfen der reicheren Länder für die ärmeren. Besonders umstritten ist die Ausgestaltung von Artikel 6. Er sieht vor, auch Marktmechanismen zur Steigerung und Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge, der sogenannten NDCs, zu nutzen. So könnte ein Industrieland ein Solarkraftwerk in einem afrikanischen Land finanzieren, um dort die Nutzung fossiler Energieträger zu verringern, und sich diese Emissionseinsparung auf sein NDC anrechnen lassen. (mit dpa, AFP)