Kommunen erwarten Entlastung Bund soll für Flüchtlinge mehr Geld geben

Die Kommunen setzen darauf, dass der Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern im Kanzleramt an diesem Montag ihnen mehr Geld und zügigere Asylverfahren bringt. „Wir erwarten, dass Bund und Länder die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen vollständig übernehmen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, dem „Handelsblatt“.

Bisher zahlt der Bund nur einen Teil der Kosten der Unterkunft. „Der Bund ist verantwortlich für fehlende Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung und damit die erheblich steigenden Kosten auf kommunaler Ebene“, sagte der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager.

Städtetags-Präsident Markus Lewe sagte der „Rheinischen Post“: „Konkret fordern wir vom Bund eine Pro-Kopf-Pauschale von mindestens 10.000 Euro pro Geflüchteten pro Jahr, deutlich mehr Unterstützung für die Integrationskosten in den Städten und die vollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft für Geflüchtete.“ Man brauche jetzt eine dauerhafte Lösung, die nicht immer wieder neu verhandelt werden müsse.

Mehr Personal fürs Bamf gefordert

„Der Bund muss beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für mehr Personal sorgen, damit Anhörungsverfahren zeitnah und noch schneller durchgeführt werden können“, sagte der CDU-Politiker Lewe der Funke-Mediengruppe (Sonntag). „Die Länder wiederum müssen dafür sorgen, dass die Verfahren an den Verwaltungsgerichten schneller abgeschlossen werden.“

Schnellere Rückführungen von Menschen ohne Bleibeperspektive seien erst dann möglich, wenn es final abgeschlossene Asylverfahren gebe, sagte Lewe. „Heute dauern diese Verfahren je nach Bundesland mehr als ein Jahr, teilweise über zwei Jahre. Wenn die Ministerpräsidentenkonferenz hier Ergebnisse bringt, die dann auch schnell umgesetzt werden, könnte das die Städte perspektivisch entlasten.“

Engelhard Mazanke, Direktor des Berliner Landesamts für Einwanderung, der größten Ausländerbehörde Deutschlands, verweist auf die im Mai beim Bund-Länder-Gipfel gefassten Beschlüsse, die nun mit Leben gefüllt werden müssten.

„Bürokratieabbau vorantreiben“

„Für die überlasteten Migrationsbehörden bundesweit wünsche ich mir, dass der im Frühjahr begonnene Prozess des Bürokratieabbaus vorangetrieben, ja überhaupt wieder aufgenommen wird“, sagte Mazanke dem Tagesspiegel. Es brauche mehr und entschiedenere Gesetzesänderungen des Bundes, unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und von Praktikern aus den Ausländerbehörden.

Dadurch könnten diese schnell entlastet werden und Rückstände abbauen. „Es ist ja nicht hinnehmbar, dass bundesweit Kunden der Ausländerbehörden monatelang auf freie Termine warten.“ Es gebe viele Vorschläge aus der Praxis, etwa zur Geltungsdauer von Aufenthaltserlaubnissen oder zur Streichung von Beteiligungspflichten der Bundesagentur für Arbeit im Verfahren.

„Weiter wünsche ich mir, dass der Beschluss zur personellen Stärkung der Ausländerbehörden und zu deren Digitalisierung noch einmal bekräftigt wird“, sagte Mazanke. Das müsse in den Ländern angegangen werden.

Rückendeckung bekamen die Kommunen am Sonntag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der in erster Linie den Bund in der Pflicht sieht: „Die bisher in Aussicht gestellte Beteiligung ist völlig unzureichend und wird der dramatischen Situation vor Ort nicht annähernd gerecht“, sagte der CSU-Vorsitzende der „Augsburger Allgemeinen“. „Unsere Kommunen befinden sich am absoluten Limit. Ohne die finanzielle Absicherung der notwendigen Maßnahmen durch den Bund werden die Herausforderungen der Zuwanderung nicht zu lösen sein.“ (mit dpa/AFP)