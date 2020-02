Robert Habeck hat offenbar schon zwei Tage vor der Hamburg-Wahl die Hoffnung aufgegeben, dass den Grünen doch noch die Sensation gelingen kann. Der Grünen-Vorsitzende ist zur Fridays-for-Future-Demo nach Hamburg angereist, bei der Zehntausende zusammen mit der Schwedin Greta Thunberg für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Im Wahlkampfendspurt unterstützt Habeck seine Parteifreundin Katharina Fegebank, die angetreten ist, in der Hansestadt das Amt der Ersten Bürgermeisterin zu erobern. Doch am Rande der Demo erklärt Habeck, warum die 42 Jahre alte Wissenschaftssenatorin es aus seiner Sicht gegen den SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher so schwer hat.

Lange hatte es so ausgesehen, als ob Fegebank eine Chance habe, das Chefbüro im Hamburger Rathaus zu beziehen. Nach dem Baden-Württemberger Winfried Kretschmann wäre sie die zweite grüne Regierungschefin auf Landesebene geworden. In den Umfragen lagen die Grünen auf Augenhöhe mit der SPD, und das ausgerechnet in Hamburg, einer der letzten sozialdemokratischen Hochburgen der Republik. Erst in den letzten Wochen zog die SPD den Grünen davon.

Habeck hat dafür mehrere Erklärungen parat. In einer verunsicherten Gesellschaft gebe es „die Tendenz, dass die Amtsinhaber gestärkt werden“, sagt er. Diese Erfahrung hatten die Grünen schon bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen machen müssen.

So unterschiedlich die Ministerpräsidenten dort waren, konnten sie doch jeweils auf den letzten Metern spürbar mobilisieren. Für die Grünen fielen die tatsächlichen Wahlergebnisse schlechter aus, als es die Wähler-Befragungen zwischenzeitlich nahegelegt hatten.

Konservative mobilisiert

Der Grünen-Chef verweist außerdem darauf, dass CDU und FDP in den Wochen vor der Wahl eine Verhinderung der Grünen-Bürgermeisterkandidatin als „erstes Wahlziel“ ausgegeben hätten. Eine Strategie, die womöglich den Sozialdemokraten geholfen hat. Zumindest konnte SPD-Mann Tschentscher offenbar die konservativen Wähler mobilisieren, für die eine Grüne als Regierungschefin dann doch nur schwer vorstellbar war.

Hinzu kam, dass Tschentscher bei der Ökologie keine offene Angriffsfläche bot. „Grüner wird’s nicht“, verkündete er selbstbewusst – und brachte seine SPD dazu, noch kurz vor der Wahl gemeinsam mit den Grünen einen Klimaplan zu verabschieden.

Doch die Wahl zeigt auch, dass die Kräfteverhältnisse in Hamburg nicht mehr so eindeutig sind wie früher.

Liegen sich a Wahlabend in den Armen: Katharina Fegebank (r), Zweite Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Grünen, und... Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Vor fünf Jahren erreichte die SPD noch 45,6 Prozent, die Grünen kamen lediglich auf 12,3 Prozent. Dieses Mal konnten die Grünen, so zeigen es die ersten Hochrechnungen, auf 25,5 Prozent deutlich zulegen und ein Rekordergebnis erzielen. Solche Verschiebungen waren bereits im Mai 2019 bei der Europawahl sichtbar geworden. Mit 31,2 Prozent wurden die Grünen damals stärkste Kraft, auch bei der zeitgleich stattfindenden Kommunalwahl lagen sie in vier von sieben Bezirken vorne.

Nicht auf Umfragen ausruhen

Doch für die Bundes-Grünen ist die Hamburg-Wahl gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass sie sich auf Umfragewerten nicht ausruhen können. Zwar liegen diese im Bund seit Monaten stabil bei über 20 Prozent. Doch sollten die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl eine Führungsrolle beanspruchen und Annalena Baerbock oder Robert Habeck als Kanzlerkandidaten aufstellen, würde die Partei noch einmal neu vermessen.

Auf Bundesebene zeichnet sich außerdem ab, was Habeck schon bei der Hamburg-Wahl zu spüren meinte: dass die Grünen für andere Parteien zum Hauptgegner werden, unter anderem für die Union.

Der Wahlkampf, das ahnen die Grünen, wird hart werden.

Anders als bei den letzten Landtagswahlen gebe es für die nächste Bundestagswahl allerdings kein Drehbuch, heißt es in Grünen-Kreisen. Dass mit Angela Merkel eine amtierende Kanzlerin nicht noch einmal antritt, habe es in der Bundesrepublik schon seit Langem nicht mehr gegeben.