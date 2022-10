„Kreativität könnte helfen“ Kanzler kritisiert Klimaaktivisten für radikale Protestformen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat radikale Klimaaktivisten der Gruppe „Last Generation“ für ihre Protestformen kritisiert. Er sei „bedrückt“ darüber, von bestimmten Vorfällen wie der Beschädigung von Kunstwerken zu hören, sagte Scholz am Montag in Berlin.

Am Montagmorgen wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers trafen Einsatzkräfte wegen Protesten von Klimademonstranten verspätet am Unfallort ein.

Die Kollegen hätten mit einem sogenannten Rüstwagen mit Spezialtechnik, die etwa zum Anheben schwerer Lasten eingesetzt wird, eine „recht relevante Zeit“ im Stau auf der Stadtautobahn A100 gestanden, sagte Sprecher Rolf Erbe am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Rettung hat sich dadurch zeitlich verzögert.“

Angesprochen auf den tragischen Unfall, sagte Scholz, er kenne den Vorgang nicht. Er könne nur appellieren, dass man bei Aktionen immer mit bedenken müsse, dass der Protest nicht zur Gefährdung Anderer beitrage.

Scholz kritisierte auch Aktionen, bei denen Kunstwerke dauerhaft beschädigt würden. „Ich glaube, dass es andere Wege gibt, seine Meinung auszudrücken. Vielleicht könnte etwas Kreativität helfen.“ (Reuters,dpa)

