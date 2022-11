Kurz vor brutalem Mord Wagner-Deserteur soll Gefangenenaustausch zugestimmt haben

Der getötete Deserteur der russischen Wagner-Söldner, Jewgenij Nuschin, soll sich im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit der Ukraine freiwillig bereit erklärt haben, nach Russland zurückzukehren. Das erklärte der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, Mychajlo Podoljak, in der Sendung Dozhd TV.

Podoljak zufolge durchlief Nuschin das offizielle Verfahren für den Austausch von Kriegsgefangenen. Das heißt, dass Podoljak eine unterzeichnete freiwillige Zustimmung Nuschins zu dem Austausch vorgelegen haben soll – die der Präsidentenberater dann ebenfalls unterzeichnete.

„Wir haben einen sehr einfachen Ansatz: Ein Kriegsgefangener kann einen freiwilligen Verzicht auf das Austauschverfahren unterzeichnen. Und das wird bei uns aufgezeichnet werden“, erklärte Podoljak.

Das bedeutet, dass Nuschin in beiden Fällen ein Dokument hätte unterzeichnen müssen. Ein unterzeichneter freiwilliger Verzicht Nuschins habe ihm allerdings zu keiner Zeit vorgelegen, so Podoljak.

Warum Nuschin, obwohl er in mehreren Interviews während seiner Gefangenschaft in der Ukraine seine Desertation zugab und gegen Russlands Präsident Wladimir Putin austeilte, seiner Rückkehr nach Russland zugestimmt haben soll, darauf ging Podoljak nicht ein.

Der Präsidentenberater hält es für möglich, dass Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin seinen übergelaufenen Kämpfer für seine Propagandazwecke benutzt hat, indem er eine Scheinexekution inszenierte.

Gleichzeitig dementierte Podoljak Gerüchte, wonach Nuschin gegen bis zu 20 ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht worden sei. Ihm zufolge fand der Austausch nach der Regel „Paket für Paket“ statt. Podoljak sagte, die Ukraine habe 47 ihrer Soldaten erhalten, während Russland „eine gewisse Anzahl“ eigener Soldaten erhalten habe.

Zuvor hatte der Telegram-Kanal „Grey Zone“, der den Wagner-Söldnern zugerechnet wird, ein Video des Mordes an Nuschin mit dem Titel „Hammer der Rache“ veröffentlicht. In diesem sagte Nuschin mit einem Steinklotz an seinem Kopf, er sei im Keller „aufgewacht“, wo man ihm gesagt habe, dass er „verurteilt“ werde. Danach sieht man, wie ein unkenntlich gemachter Mann ihn zweimal mit einem Vorschlaghammer schlägt.

Prigoschin nannte das Video zunächst eine „wunderschöne Regiearbeit“. Später bat er die Generalstaatsanwaltschaft, die Version zu überprüfen, dass „amerikanische Geheimdienste“ in den Tod des ehemaligen Häftlings verwickelt seien. Gleichzeitig weigerte sich der Kreml, das Video zu kommentieren.

