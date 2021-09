Die Impfkampagne in Deutschland kommt nicht mehr richtig voran. Die Infektionszahlen gehen nach oben. Der Druck auf Impfunwillige steigt. Ihnen drohen durch die 3G- oder sogar 2G-Regel Zutrittsbeschränkungen, ab dem 11. Oktober gibt es auch keine kostenlosen Bürgertests mehr. Jetzt möchte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass noch an einer weiteren Schraube gedreht wird: Der CDU-Politiker will, dass ungeimpfte Arbeitnehmer Lohnabzüge hinnehmen müssen, wenn sie in Quarantäne müssen.

Wer amtlich angeordnet in Quarantäne geht und in der Zeit nicht arbeiten kann, dem stehen nach dem Infektionsschutzgesetz Lohnersatzzahlungen zu. Die Regelung sieht aber auch vor, dass der Anspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Impfung hätte vermieden werden können.

Und erste Bundesländer haben den Zahlungsstopp auch schon beschlossen: Baden-Württemberg zahlt ab dem 15. September nicht mehr. Rheinland-Pfalz will einem Bericht der Nachrichtenagentur epd zufolge am 1. Oktober nachziehen. Und auch Hessen will Anträge auf Entschädigung künftig ablehnen. Einen konkreten Zeitpunkt hat die Landesregierung aber noch nicht genannt.

Bayern wird dem Bericht zufolge weiter in jedem Einzelfall über eine Entschädigung entscheiden. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dringen auf eine einheitliche Regelung in ganz Deutschland. Man setze sich für einen möglichst einheitlichen Zeitpunkt ein, hieß es dazu aus Kiel.

Quarantänepflichten auch für Geimpfte möglich

Berlin will dagegen an der Entschädigung festhalten. Dort sieht man die Bedingung, dass durch Impfung eine Quarantäne vermieden wird, nicht erfüllt. Quarantänepflichten könnten derzeit auch für Geimpfte gelten, beispielsweise bei Vorliegen von Symptomen oder bei Kontaktpersonen von mit Virusvarianten infizierten Menschen, erklärte ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen.

Spahn sagte dem Bericht zufolge, die Entscheidung liege zwar bei den Bundesländern. Aber er könnte es sehr gut nachvollziehen, wenn ungeimpfte Arbeitnehmer im Quarantänefall keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung hätten. Spahn argumentiert: „Am Ende sind es die Steuerzahler, die die Lohnersatzleistung finanzieren – für jemanden, der sich hätte impfen lassen können.“ Spahn weiter: „Ich sehe nicht ein, warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, wenn er könnte.“

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte Spahns Plädoyer und die Entscheidung mancher Bundesländer. „Lohnabzüge wegen Quarantäne halte ich für falsch. Nicht alle Ungeimpfte sind Querdenker, viele haben wir mit unserer Kampagne einfach noch nicht erreicht. Kranke dürfen nicht für Fehlverhalten bestraft werden, und erst recht nicht für Verzicht auf Impfung“, schrieb er bei Twitter.

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben die Bundesländer insgesamt 458 Millionen Euro an Quarantänelohnfortzahlungen geleistet, das ergab eine epd-Umfrage. Die höchste Summe an Entschädigungszahlungen kam in Nordrhein-Westfalen zusammen: 120 Millionen Euro.

Bremen entschädigte betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer demnach in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro, Sachsen zahlte 25,1 Millionen Euro, Thüringen 68,8 Millionen Euro, Niedersachsen 72,1 Millionen Euro, Bayern 83 Millionen Euro. Die Summe aus insgesamt 15 Bundesländern liegt bei rund 597 Millionen Euro. Das Saarland machte keine Angaben dazu. Brandenburg machte auch Angaben über die Höhe der Entschädigung. Im Schnitt wurden für einen bewilligten Antrag 812 Euro ausgezahlt.

Am Mittwoch waren Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge erst fast 62 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 66 Prozent haben demnach mindestens eine Dosis erhalten. Auf Landesebene hat der Stadtstaat Bremen mit 71,6 Prozent den höchsten Anteil vollständig Geimpfter sowie den größten Anteil mindestens einmal Geimpfter. Schlusslicht bei der Quote vollständig Geimpfter ist den Zahlen zufolge weiterhin Sachsen mit 52,5 Prozent. Auch bei den mindestens einmal Geimpften (55,7 Prozent) steht Sachsen als letztes Land in der Rangliste.

Spahn hatte am Mittwoch erläutert, bei den Über-12-Jährigen liege die Impfquote derzeit bei knapp 75 Prozent. Bei den Über-60-Jährigen werde eine Quote von über 90 Prozent angestrebt, bei den 12- bis 59-Jährigen von 75 Prozent. Nötig seien dafür noch mindestens fünf Millionen Impfungen. Dann sei unwahrscheinlich, dass die Intensivstationen noch einmal ans Limit kämen, sodass es dann die Aussicht „auf einen sicheren Herbst und Winter“ gäbe, sagte der Gesundheitsminister.